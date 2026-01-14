Mãe de Henri Castelli fica abalada com convulsão do ator
Família demonstrou preocupação e pediu informações à Globo
A mãe do ator Henri Castelli, Tereza Lincoln, demonstrou bastante preocupação com o filho, que está confinado no Big Brother Brasil 26 e sofreu crise de convulsão nesta quarta-feira (14).
O artista passou mal e precisou receber atendimento médico durante a primeira Prova do Líder da edição. Ao retornar para a casa nesta tarde, passou mal e precisou novamente de atendimento médico. Devido ao quadro de saúde de Henri, Teresa e a família ainda aguardam mais detalhes sobre o estado de saúde dele.
"Ela só sabe que Henri está bem e em observação no hospital. São as informações que a Globo nos passou", disse a assessoria do artista no início da noite ao jornal Folha de S. Paulo.
Tereza Lincoln mora em Miami, nos Estados Unidos, mas tem acompanhado o programa desde que o filho foi confinado na casa do BBB. Ainda conforme a Folha, a mãe do ator ficou abalada e muito preocupada com o bem-estar de Henri.
A assessoria do ator ainda teria informado que a família segue atenta às decisões da equipe médica do programa e aguarda mais informações do quadro de saúde dele.
Veja também
O que aconteceu com Henri Castelli?
Após horas de prova do líder, Henri Castelli caiu da plataforma em que estava concorrendo e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento na manhã desta quarta-feira (14).
O ator foi ao hospital após passar mal e teve de deixar a dinâmica de resistência. Ele foi encaminhado para realização de exames e chegou a retornar à casa do BBB 26, mas se sentiu mal novamente e precisou passar por novo atendimento médico.
A Globo ainda não informou mais detalhes sobre o quadro de saúde do ator.