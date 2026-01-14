Henri Castelli convive com sequelas no rosto desde agressão em Alagoas

Participante do BBB 26, Henri Castelli ainda lida com consequências permanentes no rosto após uma agressão sofrida no fim de 2020. Em abril de 2025, a Justiça de São Paulo determinou que os dois envolvidos no caso o indenizassem em R$ 55 mil por danos morais e estéticos, mas a decisão ainda não é definitiva, já que os réus recorreram.

O ator entrou com um pedido inicial de R$ 412 mil e relatou que foi atacado sem qualquer aviso prévio. Segundo ele, a violência partiu “por duas pessoas que não conhece” e com quem “nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação”.

Nos autos do processo, Henri afirmou que ainda sente dores frequentes na mandíbula, intensificadas por mudanças climáticas, além de conviver com a sensação constante de deformação facial. Por conta disso, disse ter desenvolvido o hábito de cobrir parte do rosto com as mãos.

A agressão ocorreu na Barra de São Miguel, em Alagoas, no dia 30 de dezembro de 2020. Na época, o ator chegou a dizer que havia sofrido um acidente em uma academia, versão que depois foi esclarecida. “Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer”, explicou ele em seus Stories.

Um laudo pericial confirmou que as lesões deixaram sequelas definitivas. Após fraturar a mandíbula, Henri teve perda de sensibilidade no lado direito do rosto. Ele só tornou o caso público cerca de duas semanas depois, após passar por cirurgia e receber alta hospitalar. “Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto”.

Defesa dos acusados

A defesa dos acusados, no entanto, sustenta outra versão. O advogado Lucas Dória afirma que o ator teria iniciado a confusão. “O Henri Castelli foi para cima do Guilherme e foi gerada uma situação desnecessária. Quando o Henri Castelli deu um soco no Bernardo pegou no Guilherme e ele teve um derrame no olho. Temos testemunhas, esposas e marinheiros que viram a cena”.

Após o episódio, Henri divulgou imagens dos ferimentos, que incluíam fratura exposta na mandíbula e outras lesões provocadas por socos e chutes. Inicialmente, os médicos da Santa Casa de Alagoas estabilizaram a região com fios de aço.

Posteriormente, ele passou por uma nova cirurgia em São Paulo, onde foram implantados pinos e parafusos. “A minha sensação é de que a minha boca estava pendurada naquele momento. Dei entrada no hospital e eles optaram por amarrar a minha boca com um fio de aço para que eu pudesse cumprir a minha agenda profissional”, disse o artista sobre o caso.

Veja também Zoeira Henri Castelli passa mal durante Prova do Líder no BBB 26 Zoeira Após convulsão, Henri Castelli retorna ao BBB 26 e passa mal de novo Zoeira Henri Castelli vai ao hospital após passar mal na Prova do Líder do BBB 26

BBB 26

Henri Castelli entrou no BBB 26 na segunda-feira (12) como integrante do Camarote. Na manhã desta quarta-feira (14), o ator sofreu uma convulsão enquanto participava de uma prova de resistência no programa.

A Globo informou que ele foi levado ao hospital após o episódio. Henri chegou a retornar para a casa, mas passou mal mais uma vez, e precisou novamente de cuidados médicos. A Globo ainda não se pronunciou se o artista segue no reality show.