Henri Castelli vai ao hospital após passar mal na Prova do Líder do BBB 26

Henri Castelli deixou a casa do BBB 26 e foi ao hospital após passar mal durante a Prova do Líder na manhã desta quarta-feira (14). O ator apresentou sinais de convulsão e teve de deixar a dinâmica de resistência.

Segundo o comunicado da Globo, Henri foi encaminhado para realização de exames. Ainda não há informações sobre o retorno do participante ao confinamento.

"Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames em um hospital", diz nota da emissora.

O que aconteceu?

Após horas de resistência, Henri Castelli caiu da plataforma em que estava concorrendo e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento.

A prova, que vale a primeira liderança do reality show, começou na noite de terça (13) e os participantes estavam há cerca de nove horas na dinâmica. Por volta das 9h, o artista ficou inconsciente, deixando os colegas preocupados.

Os Dummies, responsáveis por auxiliar no andamento das dinâmicas do programa, entraram na arena de disputa e prestaram os primeiros socorros. Logo em seguida, Henri foi levado para os bastidores e recebeu atendimento médico.

Segundo a produção informou aos participantes da prova, Castelli está bem e consciente. A prova foi paralisada por alguns minutos, mas acabou sendo retomada após o estado de saúde do ator ser informado aos participantes.