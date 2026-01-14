Bate-boca e choro marcam conflito entre Milena e Sol na Prova do Líder do BBB 26

Um intenso bate-boca seguido de uma crise de choro marcou conflito entre Milena e Sol Vega durante (e após) a primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26.

A discussão começou ainda durante a dinâmica, se intensificou após a desistência de Milena e teve novos desdobramentos dentro da casa, na madrugada desta quarta-feira (14).

O atrito iniciou quando os participantes comentavam sobre os emojis do Queridômetro. Milena relembrou o emoji de planta recebido de Sol Vega e demonstrou incômodo com a situação.

A recreadora de festa infantil afirmou que a escolha reforçava um estereótipo negativo dentro do jogo, o que foi rebatido por Sol, que disse se tratar de uma interpretação pessoal.

A conversa evoluiu rapidamente para uma troca de acusações e provocações, com elevação de tom e interrupções mútuas, chamando a atenção dos demais brothers.

Troca de farpas

As duas bateram boca em plena disputa, com frases ríspidas e acusações diretas. Sol criticou a postura de Milena, enquanto Milena rebateu afirmando que não daria “ibope” à rival. O clima de tensão se manteve por vários minutos, em meio à resistência física exigida pela dinâmica.

"Mas o problema é seu! Você não cala a boca. Você não para de falar", disparou Sol Vega. "Eu calo a minha boca se quiser. A boca é minha", afirmou Milena.

Após a eliminação de Pedro da prova, um novo desentendimento ocorreu. Sol Vega questionou a estratégia adotada por Milena, que se deitava sobre a plataforma antes de cada rodada, e atribuiu a eliminação do colega à postura da sister.

Milena reconheceu a responsabilidade pelo ocorrido e optou por não prolongar a discussão, enquanto Sol relembrou que Pedro deixou a prova chorando.

Milena chora e é consolada por Floss

Pouco após desistir da Prova do Líder, Milena entrou na casa visivelmente abalada e chorando. Ela foi consolada por Juliano Floss na sala, desabafou sobre a frustração de ter perdido a disputa e voltou a mencionar Sol Vega.

"Aquela bruxa velha ficou lá. Ela ganhou de mim". "Pensa que você está aqui. É só a primeira. Você é muito forte", rebateu o dançarino.

A participante lamentou a derrota, assumiu falhas durante a prova e criticou o apoio dado por Juliano à adversária durante a resistência. O dançarino pediu desculpas e tentou tranquilizá-la. Sol deixou a prova momentos depois.