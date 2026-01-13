Primeiro queridômetro movimenta BBB 26 com acusações de 'planta' e 'cobra'

O primeiro Queridômetro do BBB 26 já começou movimentando a casa. Se em outras edições apenas os "corações" tomaram conta da tela, desta vez, o elenco não temeu e distribuiu emojis como "cobra", "planta", "mala", "alvo", "vômito" e "biscoito" para os colegas de confinamento.

A polêmica começou quando Aline Campos confessou que havia dado "cobra" para Ana Paula Renault por conta de uma briga no passado. Em uma participação no Multishow em 2016, a Veterana criticou uma roupa de Aline usada em uma premiação da emissora.

Logo os internautas resgataram o vídeo em que Ana Paula diz que o look da atriz parece ter "vibe executiva de filme pornô", o que teria chateado a artista.

Outros participantes também alfinetaram Renault, a que mais recebeu "cobras" dos confinados. Por outro lado, Ana Paula também distribuiu emojis negativos para colegas do grupo de Veteranos, como Sarah Andrade e Alberto Cowboy.

Já os participantes Brigido, Milena, Henri Castelli, Aline Campos, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy foram alguns dos brothers que receberam o emoji de "planta".

Edilson enviou "vômito" para Paulo Augusto e Samira, enquanto Sarah Andrade, Paulo Augusto, Henri Castelli, Milena e Jordana receberam "biscoito".

O que é o queridômetro do BBB?

A cada novo dia de confinamento, os participantes do BBB precisam se direcionar para o "Raio X", no qual avaliam o dia a dia na casa e falam sobre o convívio com os colegas.

Nesse momento, precisam classificar todos os brothers com os seguintes emojis: "cobra", "planta", "mala", "alvo", "vômito", "biscoito", "carinha feliz", "carinha triste", "coração", "coração partido", "bomba" e "banana".

Após a conclusão da avaliação, o chamado "Feed BBB" é atualizado no telão da sala da casa, e os brothers podem conferir a lista completa do dia e saber quais emojis receberam.

O Queridômetro, dessa forma, é um grande termômetro de como estão as relações no jogo. Em edições passadas, ele inclusive já foi motivo de confusões pelos mais diversos apontamentos: planta, cobra, vômito. As classificações despertam a curiosidade dos jogadores, que muitas vezes querem cobrar satisfações.