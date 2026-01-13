Diário do Nordeste
Primeiro queridômetro movimenta BBB 26 com acusações de 'planta' e 'cobra'

Saiba como os participantes distribuíram emojis para os colegas de confinamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:40)
Zoeira
foto de Ana Paula Renault e Milena reagindo a primeiro queridômetro do BBB 26.
Legenda: Ana Paula Renault e Milena receberam 'cobras' no primeiro Queridômetro do BBB 26.
Foto: Reprodução/BBB.

O primeiro Queridômetro do BBB 26 já começou movimentando a casa. Se em outras edições apenas os "corações" tomaram conta da tela, desta vez, o elenco não temeu e distribuiu emojis como "cobra", "planta", "mala", "alvo", "vômito" e "biscoito" para os colegas de confinamento.

A polêmica começou quando Aline Campos confessou que havia dado "cobra" para Ana Paula Renault por conta de uma briga no passado. Em uma participação no Multishow em 2016, a Veterana criticou uma roupa de Aline usada em uma premiação da emissora.

Logo os internautas resgataram o vídeo em que Ana Paula diz que o look da atriz parece ter "vibe executiva de filme pornô", o que teria chateado a artista.

Outros participantes também alfinetaram Renault, a que mais recebeu "cobras" dos confinados. Por outro lado, Ana Paula também distribuiu emojis negativos para colegas do grupo de Veteranos, como Sarah Andrade e Alberto Cowboy.

Já os participantes Brigido, Milena, Henri Castelli, Aline Campos, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy foram alguns dos brothers que receberam o emoji de "planta".

Edilson enviou "vômito" para Paulo Augusto e Samira, enquanto Sarah Andrade, Paulo Augusto, Henri Castelli, Milena e Jordana receberam "biscoito".

