O participante Ricardinho, da Casa de Vidro da região Norte, apertou o botão e desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na tarde desta terça-feira (13). Ele foi o primeiro a sair da dinâmica que oferece duas vagas dentro do reality, após mais de 12 horas.

Veja o momento da desistência:

Ainda restam oito candidatos da Casa de Vidro no Quarto Branco:

Livia, da região Norte;

Elisa e Matheus, da região Sul;

Gabriela, da região Sudeste;

Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste;

Rafaella e Leandro, da região Nordeste

Ricardinho estava em embate com os companheiros de Quarto Branco desde a manhã desta terça, quando acordou os candidatos batendo na porta e cantando. Ele ainda abriu todas as latas de água para irritar os participantes, e, no processo, acabou derramando os líquidos.

"Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso aí não", disse Chaiany sobre a atitude.

Ao desistir, ele abraçou os colegas de confinamento e pareceu desesperado para sair. "Abre logo aqui, abre logo aqui", gritou, enquanto aguardava a produção liberar a saída.

Nos momentos após, os participantes comentaram sobre a saúde mental de Ricardinho, e especularam que ele não estava bem. Desde os primeiros momentos do Quarto, ele se isolou dos demais, até decidir jogar e perturbar os rivais.

Veja também Zoeira Primeiro queridômetro movimenta BBB 26 com acusações de 'planta' e 'cobra' Zoeira Aline Campos e Ana Paula Renault têm 'acerto de contas' no BBB 26 por crítica de look Zoeira Edilson Capetinha confirma que entrou no BBB 26 por 'dificuldade financeira'

Vagas do Quarto Branco

Todos os participantes que perderam a votação da Casa de Vidro foram enviados ao Quarto Branco ao fim da estreia do programa na noite desta segunda-feira (12). "Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt.

Entram oficialmente no reality show os dois últimos que permanecerem no quarto.