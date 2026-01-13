Ricardinho aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB 26
O candidato da região Norte foi o primeiro a desistir da dinâmica.
O participante Ricardinho, da Casa de Vidro da região Norte, apertou o botão e desistiu do Quarto Branco do BBB 26 na tarde desta terça-feira (13). Ele foi o primeiro a sair da dinâmica que oferece duas vagas dentro do reality, após mais de 12 horas.
Veja o momento da desistência:
Ainda restam oito candidatos da Casa de Vidro no Quarto Branco:
- Livia, da região Norte;
- Elisa e Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste;
- Rafaella e Leandro, da região Nordeste
Ricardinho estava em embate com os companheiros de Quarto Branco desde a manhã desta terça, quando acordou os candidatos batendo na porta e cantando. Ele ainda abriu todas as latas de água para irritar os participantes, e, no processo, acabou derramando os líquidos.
"Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso aí não", disse Chaiany sobre a atitude.
Ao desistir, ele abraçou os colegas de confinamento e pareceu desesperado para sair. "Abre logo aqui, abre logo aqui", gritou, enquanto aguardava a produção liberar a saída.
Nos momentos após, os participantes comentaram sobre a saúde mental de Ricardinho, e especularam que ele não estava bem. Desde os primeiros momentos do Quarto, ele se isolou dos demais, até decidir jogar e perturbar os rivais.
Veja também
Vagas do Quarto Branco
Todos os participantes que perderam a votação da Casa de Vidro foram enviados ao Quarto Branco ao fim da estreia do programa na noite desta segunda-feira (12). "Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou o apresentador Tadeu Schmidt.
Entram oficialmente no reality show os dois últimos que permanecerem no quarto.