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Felipeh Campos é internado em estado grave com dengue

Não há previsão de alta para o apresentador do programa “Melhor da Noite”, da Band.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Zoeira
Atualmente, Felipeh atua como apresentador de TV na Band.
Legenda: Atualmente, Felipeh atua como apresentador de TV na Band.
Foto: Reprodução/YouTube.

O jornalista e apresentador Felipeh Campos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo após ser diagnosticado com um quadro severo de dengue. As informações foram divulgadas no site do próprio jornalista.

Felipeh deu entrada na unidade hospitalar após apresentar complicações associadas à doença, sendo necessária a internação para acompanhamento clínico e realização de tratamento adequado.

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De acordo com informações divulgadas, o apresentador está sob os cuidados do médico Marcelo Sampaio e segue sendo monitorado de forma contínua pela equipe da unidade.

Até o momento, não há previsão de alta. O estado de saúde do jornalista permanece sob observação, com acompanhamento de indicadores clínicos e realização de procedimentos como hidratação e vigilância dos níveis sanguíneos, comuns em casos mais graves de dengue.

Conhecido por atuar na cobertura de celebridades e entretenimento na televisão brasileira, Felipeh Campos segue internado enquanto aguarda evolução do quadro clínico.

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