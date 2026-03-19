Enquete BBB 26: É o fim da aliança entre Ana Paula e Milena? Entenda o que aconteceu e vote

A relação entre Ana Paula Renault e Milena parece ter estremecido no BBB 26 após o resultado do último paredão, na terça-feira (17). Aliadas desde o início da temporada, as duas têm protagonizado a primeira crise da amizade.

O relacionamento entrou em conflito após a permanência da jornalista no reality; sentindo-se desamparada pela falta de acolhimento da aliada — que preferiu lamentar a saída de Breno —, Ana Paula reagiu, gerando um clima de tensão e trocas de farpas entre as duas sobre a lealdade no jogo.

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Ana Paula e Milena brigaram?

Tudo começou com a saída de Breno na última eliminação, na qual a jornalista também estava emparedada. Na ocasião, ela permaneceu sentada na sala após a despedida do brother, enquanto Milena e outros participantes estavam na área externa da casa lamentando a saída do biólogo.

Apesar de próximo da recredora, Breno era considerado um grande adversário dentro do jogo pela jornalista.

Durante a madrugada de quarta-feira (18), Ana Paula decidiu trocar de cama pela primeira vez desde que entrou no programa. Até então, ela tinha dividido um leito com Milena.

Ao ser questionada por Samira se estava chateada por achar que não foi acolhida ao retornar do paredão, a sister respondeu que conversaria sobre no dia seguinte.

A troca de cama irritou Milena: "Ela está criando uma barreira comigo, Samira! Tô com a Ana Paula desde o primeiro dia sem soltar a mão dela. Com esse Paredão, ela mudou de cama, trocou as coisas dela e não me falou nada. Não que tenha que me falar nada. Mas um casal, quando briga e está para se separar, qual a primeira coisa que faz? Troca de cama!"

A recreadora chegou a confrontar a jornalista sobre a atitude. Posteriormente, ainda em conversa com Samira, lembrou que não acolheu a amiga após o retorno da eliminação.

"Acho que a chateação real dela foi isso", começou Milena. "[A falta do] colinho", completou a gaúcha, concordando que o fato de ter ficado sozinha após o resultado da berlinda pode ter motivado as atitudes de Ana Paula.

Após acordar, em papo com Juliano e Samira, a jornalista destacou que sentiu um "clima de enterro" ao permanecer no reality. "Voltei do paredão e ninguém me abraçou", apontou Ana Paula.

Em outro momento, Milena comentou com a gaúcha que estava incomodada com a aliada: "Não vou deixar de ser amiga, mas também não sou obrigada a ficar ouvindo essas asneiras". Em resposta, a sister tentou apaziguar a situação e disse que é comum que haja esse tipo de situação em amizades. "Toda amiga faz isso. Eu faço drama às vezes?!"