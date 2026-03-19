Juca de Oliveira é internado na UTI em estado de saúde ‘delicado’

O ator Juca de Oliveira, de 91 anos, foi internado no último dia 13 de março por conta de uma pneumonia e uma condição cardiológica.

De acordo com a assessoria do artista, o estado de saúde é considerado delicado e não há previsão de alta.

Juca comemorou aniversário na última segunda-feira (16) enquanto estava no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

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Com mais de 70 anos de carreira na atuação, o artista estreou na televisão nos anos 1960.

Entre os papeis mais conhecidos dele, estão o doutor Albieri, da novela “O Clone” (2001-2002), e João Gibão, de “Saramandaia” (1976).