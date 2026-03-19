Juca de Oliveira é internado na UTI em estado de saúde ‘delicado’
Ator de 91 anos está com uma pneumonia e um problema de coração.
Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
O ator Juca de Oliveira, de 91 anos, foi internado no último dia 13 de março por conta de uma pneumonia e uma condição cardiológica.
De acordo com a assessoria do artista, o estado de saúde é considerado delicado e não há previsão de alta.
Juca comemorou aniversário na última segunda-feira (16) enquanto estava no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
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Com mais de 70 anos de carreira na atuação, o artista estreou na televisão nos anos 1960.
Entre os papeis mais conhecidos dele, estão o doutor Albieri, da novela “O Clone” (2001-2002), e João Gibão, de “Saramandaia” (1976).
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