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Anvisa determina recolhimento de produtos da marca Ypê por risco de contaminação

A medida vale para detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetentes. Veja lista completa dos produtos afetados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Ser Saúde
Varejo com várias garrafas de detergente Ypê na prateleira de supermercado, exibindo embalagens verdes e brancas, ideal para limpeza doméstica.
Legenda: Decisão foi publicada nesta terça-feira (7).
Foto: Shutterstock/Bill Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetentes da marca Ypê. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU) e começa a valer imediatamente.

O que aconteceu

A decisão ocorreu após uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduiras, vírus ou parasitas.

A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

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O Diário do Nordeste solicitou posicionamento à marca Ypê. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Quais lotes dos produtos Ypê foram afetados?

Conforme a agência, somente os lotes que terminam com o número 1 foram afetados.

Eles foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

A avaliação técnica de risco sanitário foi conduzida após inspeção conjunta ocorrida na última semana com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).

Durante a visita, foram encontradas falhas nos sitemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, etapas consideradas críticas no processo produtivo em larga escala.

A Anvisa também indica que os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF)

O que fazer caso o cliente tenha comprado o lote?

Segundo o órgão de vigilância, os consumidores que possuem os produtos devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento. 

"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS", informou a Anvisa.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):

  • Lava louças Ypê Clear Care;
  • Lava louças com enzimas ativas Ypê;
  • Detergente/lava louças Ypê;
  • Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
  • Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
  • Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
  • Detergente/lava-louças Ypê Clear;
  • Detergente/lava-louças Ypê Green;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
  • Lava roupas líquido;
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava roupas líquido Ypê Express;
  • Lava roupas líquido Ypê Power Act;
  • Lava roupas líquido Ypê Premium;
  • Lava roupas Tixan Maciez;
  • Lava roupas Tixan Primavera;
  • Desinfetante Bak Ypê;
  • Desinfetante de uso geral Atol;
  • Desinfetante perfumado Atol;
  • Desinfetante Pinho Ypê;
  • Lava roupas Tixan Power Act.
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