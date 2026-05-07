Anvisa determina recolhimento de produtos da marca Ypê por risco de contaminação
A medida vale para detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetentes. Veja lista completa dos produtos afetados.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetentes da marca Ypê. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU) e começa a valer imediatamente.
O que aconteceu
A decisão ocorreu após uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduiras, vírus ou parasitas.
A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.
Veja também
O Diário do Nordeste solicitou posicionamento à marca Ypê. Quando houver retorno, este texto será atualizado.
Quais lotes dos produtos Ypê foram afetados?
Conforme a agência, somente os lotes que terminam com o número 1 foram afetados.
Eles foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).
A avaliação técnica de risco sanitário foi conduzida após inspeção conjunta ocorrida na última semana com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).
Durante a visita, foram encontradas falhas nos sitemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, etapas consideradas críticas no processo produtivo em larga escala.
A Anvisa também indica que os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF)
O que fazer caso o cliente tenha comprado o lote?
Segundo o órgão de vigilância, os consumidores que possuem os produtos devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS", informou a Anvisa.
Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):
- Lava louças Ypê Clear Care;
- Lava louças com enzimas ativas Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
- Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
- Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
- Detergente/lava-louças Ypê Clear;
- Detergente/lava-louças Ypê Green;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava roupas líquido;
- Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Lava roupas líquido Ypê Power Act;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas Tixan Maciez;
- Lava roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante de uso geral Atol;
- Desinfetante perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê;
- Lava roupas Tixan Power Act.