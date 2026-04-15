Anvisa proíbe uso e comercialização de canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação e o uso dos medicamentos Gluconex e Tirzedral, considerados irregulares no Brasil. Conforme a resolução, publicada nesta terça-feira (14), os produtos devem ser apreendidos.

Ambos são vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, Confome a Anvisa, no entanto, as canetas são fabricadas por uma empresa não identificada, além de não ter registro, notificação ou cadastro na agência.

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Orientações

A Anvisa alerta, ainda, que por se tratarem de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há qualquer garantia quanto ao seu conteúdo ou qualidade, portanto, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese.

Profissionais de saúde e pacientes que identificarem produtos das marcas e lotes citados devem entrar em contato com a Agência, por meio dos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, utilizando os contatos disponíveis no site da Anvisa.