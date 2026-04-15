Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anvisa proíbe uso e comercialização de canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral

Produtos são fabricados por empresa desconhecida e não têm registro no Brasil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
Ser Saúde
Medicamentos Gluconex e Tirzedral.
Legenda: Segundo a Anvisa, não há qualquer garantia quanto ao conteúdo ou qualidade dos produtos.
Foto: Reprodução.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação e o uso dos medicamentos Gluconex e Tirzedral, considerados irregulares no Brasil. Conforme a resolução, publicada nesta terça-feira (14), os produtos devem ser apreendidos.

Ambos são vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, Confome a Anvisa, no entanto, as canetas são fabricadas por uma empresa não identificada, além de não ter registro, notificação ou cadastro na agência. 

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de dipirona por desvio de qualidade

teaser image
Ser Saúde

Anvisa intensifica medidas para evitar irregularidades envolvendo canetas emagrecedoras

Orientações

A Anvisa alerta, ainda, que por se tratarem de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há qualquer garantia quanto ao seu conteúdo ou qualidade, portanto, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese. 

Profissionais de saúde e pacientes que identificarem produtos das marcas e lotes citados devem entrar em contato com a Agência, por meio dos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, utilizando os contatos disponíveis no site da Anvisa

Assuntos Relacionados
Medicamentos Gluconex e Tirzedral.
Ser Saúde

Anvisa proíbe uso e comercialização de canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral

Produtos são fabricados por empresa desconhecida e não têm registro no Brasil.

Redação
Há 37 minutos
Foto de dipirona divulgada pela anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende lote de dipirona por desvio de qualidade

Foram suspensos pela Agência a comercialização, distribuição e uso dos medicamentos.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto de mulher usando uma caneta emagrecedora.
Ser Saúde

Anvisa intensifica medidas para evitar irregularidades envolvendo canetas emagrecedoras

No segundo semestre de 2025, foram importados insumos suficientes para a preparação de cerca de 20 milhões de doses.

Bergson Araujo Costa
06 de Abril de 2026
Pessoas caminhando e correndo na orla de Fortaleza, em uma via compartilhada com faixas curvas, prédios altos ao fundo, palmeiras e quiosques à beira-mar em dia claro.
Ser Saúde

Hidratação, sono e alimentação são essenciais para correr maratona em Fortaleza; veja dicas

Atletas amadores relatam preparação longa para prova, que será realizada no dia 12 de abril na capital cearense.

Mylena Gadelha
01 de Abril de 2026
Imagem de um bebê que tem fissura de lábio e palato.
Ser Saúde

Fissura de lábio e palato: Entenda condição e quando surge na gestação

O diagnóstico pode ser realizado ainda durante a gravidez.

Beatriz Rabelo
31 de Março de 2026
foto de paciente com lesões na pele do braço por Mpox.
Ser Saúde

Ministério da Saúde diz que Mpox 'não é um motivo de alerta'

O País tem 140 casos confirmados e 9 suspeitos da doença em 2026.

Redação
26 de Março de 2026
Imagem de um bebê internado para matéria sobre imunização de bebês contra VSR pode prevenir bronquiolite e reduzir internações na sazonalidade.
Ser Saúde

Imunização de bebês contra VSR pode reduzir internações na sazonalidade

Medida também previne doenças mais graves e contribui na redução na sobrecarga do sistema de saúde.

Beatriz Rabelo
24 de Março de 2026
Imagem de um bebê com máscara para matéria sobre Vírus Sincicial Respiratório: veja tratamento e proteção com novo imunizante do SUS.
Ser Saúde

Vírus Sincicial Respiratório (VSR): veja tratamento e proteção com novo imunizante do SUS

Infecção respiratória causada pelo VSR pode evoluir para bronquiolite e pneumonia.

Beatriz Rabelo
21 de Março de 2026
Um paciente idoso repousa durante uma sessão de hemodiálise, com foco em seus braços e nas tubulações conectadas ao equipamento médico. O cenário clínico destaca os tubos preenchidos por sangue que circulam entre a máquina e o paciente.
Ser Saúde

TCU investiga atrasos em repasse de recursos para diálise no SUS

Clínicas de diálise de Goiânia denunciam atraso e TCU decidiu fazer uma apuração nacional.

Redação
20 de Março de 2026
Imagem de produtos Esmalte Impala Gel para matéria de nova determinação da Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa determina recolhimento de marca de esmaltes em gel por uso de substância proibida

Cinco linhas de produtos da Esmalte Impala Gel possuem composto previamente vetado pela agência.

Redação
16 de Março de 2026
Imagem mostra vidro de azeite sem rótulo sendo segurado por mão sobre fundo com prateleiras de supermercado com diversos vidros de azeite, ilustrando proibição da venda de duas marcas de azeite pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de marca de azeite por irregularidades; veja qual

Falta de clareza da composição pode refletir em riscos para os consumidores.

Redação
16 de Março de 2026
Amado Batista e Lorena Batista.
Ser Saúde

Quais são os sintomas de câncer no fígado, doença que vitimou a filha de Amado Batista?

Mais de 12 mil novos casos da doença devem ser contabilizados no Brasil até 2028, conforme o Instituto Nacional do Câncer.

Redação
14 de Março de 2026
Imagem de câncer de colorretal para evergreen sobre a temática.
Ser Saúde

Prevenção ao câncer colorretal: sintomas, exames e como reduzir os riscos

Famosos como Preta Gil e James Van Der Beek faleceram em decorrência desse tipo de câncer.

Beatriz Rabelo
12 de Março de 2026
foto de mãos segurando embalagem plástica de cápsulas.
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de suplementos em cápsulas; saiba quais

Empresa fabricava produtos sem realizar estudos que garantissem a segurança da composição.

Redação
11 de Março de 2026
vidro de polilaminina.
Ser Saúde

Pesquisadora da polilaminina admite erros, diz que vai haver correção, mas defende eficácia

Veja o que mudará no texto após a revisão

Redação
07 de Março de 2026
Mulher com camisa de tricô verde segurando remédio conta-gotas. Imagem usada em matéria sobre Anvisa proibir venda de melatonina sublingual. . .
Ser Saúde

Anvisa proíbe venda de melatonina sublingual

A agência denunciou que a marca fazia propaganda irregular.

Redação
04 de Março de 2026
Montagem com duas fotos de atividades relacionadas ao treinamento Hyrox. Na imagem à esquerda, uma pessoa realiza um exercício de puxada com cordas em uma academia, mostrando o tronco inclinado para frente enquanto segura as alças conectadas a cabos; ao fundo, há outros participantes e equipamentos de treino. Na imagem à direita, uma pessoa está em pé sobre um pódio com o número ‘ONE’, segurando uma bandeira branca com o logotipo da Hyrox Fortaleza; atrás, há um grande painel digital exibindo imagens relacionadas ao evento.
Ser Saúde

O que é Hyrox? Saiba quais os benefícios da modalidade, como praticar e valores

Modalidade cresce em Fortaleza, recebe evento oficial e atrai novos atletas na capital cearense.

Mylena Gadelha
04 de Março de 2026
montagem de fotos da cantora Ivete Sangalo em hospital após infecção intestinal aguda.
Ser Saúde

Entenda riscos da síndrome vasovagal, quadro diagnosticado em Ivete Sangalo

Artista havia sido internada para tratar uma infecção intestinal intensa.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
foto de paciente com lesões na pele do braço por Mpox.
Ser Saúde

Ministério da Saúde confirma 88 casos de mpox no Brasil

Outros dois casos prováveis seguem em investigação.

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Pesquisadora estuda moléculas em laboratório.
Ser Saúde

É aceitável ignorar protocolo científico para acelerar tratamento com polilaminina?

A substância está em análise clínica e deverá ser testada em seres humanos para comprovar segurança e eficácia.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026