Anvisa proíbe uso e comercialização de canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral
Produtos são fabricados por empresa desconhecida e não têm registro no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação e o uso dos medicamentos Gluconex e Tirzedral, considerados irregulares no Brasil. Conforme a resolução, publicada nesta terça-feira (14), os produtos devem ser apreendidos.
Ambos são vendidos como medicamentos injetáveis de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, Confome a Anvisa, no entanto, as canetas são fabricadas por uma empresa não identificada, além de não ter registro, notificação ou cadastro na agência.
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Orientações
A Anvisa alerta, ainda, que por se tratarem de produtos irregulares e de origem desconhecida, não há qualquer garantia quanto ao seu conteúdo ou qualidade, portanto, não devem ser utilizados em nenhuma hipótese.
Profissionais de saúde e pacientes que identificarem produtos das marcas e lotes citados devem entrar em contato com a Agência, por meio dos Canais de Atendimento, ou com a Vigilância Sanitária (Visa) local, utilizando os contatos disponíveis no site da Anvisa.