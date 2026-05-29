Anvisa autoriza Ypê a retomar atividades, mas mantém suspensão de produtos contaminados
Decisão foi tomada após melhorias nas linhas de produção e controle.
Três semanas após suspender diversos lotes de produtos da marca Ypê por risco de contaminação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta sexta-feira (29), que a empresa já está apta a retomar suas atividades no complexo industrial de Amparo, no interior de São Paulo. A decisão, contudo, não anula a suspensão anterior, que retirou de circulação amaciantes, detergentes e desinfetantes possivelmente contaminados com a bactéria Pseudomonas aeruginosa.
Em nota, o órgão afirmou que autorizou a comercialização e o uso de lava-roupas, lava-louças e desinfetantes com final de lote "1" fabricados apenas a partir de 1º de abril de 2026.
A autorização foi concedida à Ypê após uma nova inspeção conjunta concluída nesta sexta. O trabalho foi conduzido em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas (GVS) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).
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Empresa continuará sendo monitorada
Segundo o presidente da Anvisa, Leandro Safatle, a fiscalização recente verificou que, após melhorias nas linhas de produção e controle, a Química Amparo reúne, no momento, as condições necessárias para operar com segurança e "disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira".
Apesar da liberação, os órgãos de controle continuarão monitorando as ações corretivas em implementação pela empresa.
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Relembre produtos que permanecem suspensos
Lotes devem ter numeração final 1
- Lava louças Ypê Clear Care;
- Lava louças com enzimas ativas Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
- Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
- Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
- Detergente/lava-louças Ypê Clear;
- Detergente/lava-louças Ypê Green;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava roupas líquido;
- Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Lava roupas líquido Ypê Power Act;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas Tixan Maciez;
- Lava roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante de uso geral Atol;
- Desinfetante perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê;
- Lava roupas Tixan Power Act.
A orientação da Anvisa é que, se o consumidor tiver um ou mais desses produtos, mantenha os itens armazenados em local seguro e não os descarte. A liberação ocorrerá à medida em que a Ypê apresentar laudos de laboratório autorizados pelo órgão.