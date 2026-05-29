Anvisa autoriza Ypê a retomar atividades, mas mantém suspensão de produtos contaminados

Três semanas após suspender diversos lotes de produtos da marca Ypê por risco de contaminação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta sexta-feira (29), que a empresa já está apta a retomar suas atividades no complexo industrial de Amparo, no interior de São Paulo. A decisão, contudo, não anula a suspensão anterior, que retirou de circulação amaciantes, detergentes e desinfetantes possivelmente contaminados com a bactéria Pseudomonas aeruginosa.

Em nota, o órgão afirmou que autorizou a comercialização e o uso de lava-roupas, lava-louças e desinfetantes com final de lote "1" fabricados apenas a partir de 1º de abril de 2026.

A autorização foi concedida à Ypê após uma nova inspeção conjunta concluída nesta sexta. O trabalho foi conduzido em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas (GVS) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo).

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Empresa continuará sendo monitorada

Segundo o presidente da Anvisa, Leandro Safatle, a fiscalização recente verificou que, após melhorias nas linhas de produção e controle, a Química Amparo reúne, no momento, as condições necessárias para operar com segurança e "disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira".

Apesar da liberação, os órgãos de controle continuarão monitorando as ações corretivas em implementação pela empresa.

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Relembre produtos que permanecem suspensos

Lotes devem ter numeração final 1

Lava louças Ypê Clear Care; Lava louças com enzimas ativas Ypê; Detergente/lava louças Ypê; Detergente/lava louças Ypê Clear Care; Detergente/lava louças Ypê Toque Suave; Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green; Detergente/lava-louças Ypê Clear; Detergente/lava-louças Ypê Green; Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor; Lava roupas líquido; Tixan Ypê Cuida das Roupas; Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac; Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha; Lava roupas líquido Tixan Ypê Green; Lava roupas líquido Ypê Express; Lava roupas líquido Ypê Power Act; Lava roupas líquido Ypê Premium; Lava roupas Tixan Maciez; Lava roupas Tixan Primavera; Desinfetante Bak Ypê; Desinfetante de uso geral Atol; Desinfetante perfumado Atol; Desinfetante Pinho Ypê; Lava roupas Tixan Power Act.

A orientação da Anvisa é que, se o consumidor tiver um ou mais desses produtos, mantenha os itens armazenados em local seguro e não os descarte. A liberação ocorrerá à medida em que a Ypê apresentar laudos de laboratório autorizados pelo órgão.