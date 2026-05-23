Vai para a Copa do Mundo de 2026? Veja quais vacinas podem ser exigidas

A Copa do Mundo de 2026 vai ocorrer, pela primeira vez, nos três países da América do Norte. Os jogos serão realizados no Canadá, Estados Unidos e México. Para isso, os torcedores que se preparam para acompanhar a competição devem ficar atentos também à carteira de vacinação.

O Diário do Nordeste organizou um material completo sobre as regras para entrar nos países, orientações sobre onde consultar o cartão de vacinação e dicas de saúde para quem vai viajar para a Copa.

O médico Pedro Victor Aguiar* compartilhou recomendações sobre como evitar doenças em eventos lotados. Ele também elaborou uma lista de medicamentos essenciais para montar kit básico de saúde para viagens. Confira abaixo!

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Quais vacinas são recomendadas para quem vai viajar para a Copa do Mundo 2026?

Apesar de nenhuma das vacinas ser obrigatória, é importante atualizar o calendário vacinal antes da Copa. Essa recomendação é feita sempre que alguém vai participar de eventos de grande porte. Isso porque a imunização reduz o risco de surtos de doenças imunopreveníveis.

"A presença e a aglomeração de indivíduos de diferentes países aumenta a probabilidade de circulação de agentes infecciosos variados, incluindo aqueles não endêmicos em determinada região", afirma Pedro.

Por isso, atualizar vacinas contra Influenza, sarampo (SCR), Covid-19 e meningocócica é importante nesse contexto, já que a imuninação protege o indivíduo e a coletividade, por diminuir cadeias de transmissão.

"Além disso, manter a vacinação atualizada reduz a sobrecarga dos sistemas de saúde durante eventos massivos". Pedro Victor Aguiar Médico

Vacina contra sarampo

Buscar a vacinação contra o sarampo tem sido uma das principais recomendações do Ministério da Saúde (MS). Isso porque há circulação de pessoas de todo mundo na Copa 2026 e surtos ativos nos países em que ocorrerão os jogos.

Em 2025, o Canadá apresentou um aumento nos casos de sarampo, com 5.062 registros. Nos Estados Unidos, foram 2.144 casos registrados em 2025 e outros 1.738 neste ano. Já no México, em 2026, já houve o registro de 9.207 ocorrências, conforme dados levantados pelo MS. Assim, a Pasta reforça que a imunização prévia é essencial.

Febre amarela: quando ela pode ser exigida

A vacina contra a febre amarela pode ser exigida como requisito de entrada em alguns países, mas isso não se aplica para os países-sede da Copa 2026.

Conforme Pedro, esse cuidado ocorre principalmente com aqueles países que "apresentam risco de transmissão da doença ou que desejam prevenir sua introdução", como Cabo Verde, Egito e Venezuela.

O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) pode ser solicitado antecipadamente, e a vacina deve ser administrada pelo menos dez dias antes da viagem para validar o certificado e garantir a imunidade adequada.

Covid-19 ainda pode ter recomendações específicas?

O comprovante de vacinação contra a Covid-19 não está sendo exigido em nenhum dos países da Copa 2026.

Porém, Pedro ressaltou que em outros lugares, a depender das recomendações específicas e do cenário epidemiológico, os países ainda podem exigir testes diagnósticos negativos ou preenchimento de formulários sanitários.

Outras vacinas importantes para viajantes

Além do sarampo, Pedro recomenda buscar o reforço de imunizantes como:

Hepatite A e B;

Febre tifoide;

Difteria-tétano-coqueluche (dTpa);

Sarampo-caxumba-rubéola (SCR);

Influenza.

Brasileiros precisam de comprovante de vacinação para entrar nos países-sede?

Não. Os brasileiros com visto de turista não precisam mais apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou outra vacina específica para entrar nos Estados Unidos. O mesmo ocorre com México e Canadá.

Assim, nenhum comprovante de vacinação é exigido pelas autoridades mexicanas, canadenses ou estadunidenses.

Quais as regras para entrar no país-sede?

As regras variam a depender do destino. Em todos os casos, os brasileiros precisam apresentar passaporte válido e o visto específico para cada destino. Confira:

Estados Unidos: exigem visto tradicional de turismo;

exigem visto tradicional de turismo; Canadá: exige visto de turista regular ou o eTA (Autorização Eletrônica de Viagem);

exige visto de turista regular ou o eTA (Autorização Eletrônica de Viagem); México: exige o visto mexicano físico.

Onde consultar o cartão de vacinação

Os brasileiros podem acessar os dados de vacinação através do aplicativo Meu SUS Digital. Nele, estão dados como:

Histórico clínico;

Vacinas;

Resultados de exames;

Medicações.

Assim, ao acessar o aplicativo, o cidadão poderá emitir a Carteira de Vacinação Digital, onde constará o histórico de vacinação e imunobiológicos já administrados anteriormente.

Dicas de saúde para quem vai viajar para a Copa

Cuidados em viagens longas

Em viagens longas, especialmente aéreas, Pedro ressalta a importância de prevenir complicações relacionadas à imobilidade. Recomenda-se:

Levantar-se e caminhar a cada 2 ou 3 horas;

Realizar exercícios de mobilização dos membros inferiores;

Manter adequada hidratação;

Evitar consumo excessivo de álcool e sedativos;

Manter alimentação leve e equilibrada durante o trajeto.

O uso de meias de compressão pode ser indicado para indivíduos com maior risco de trombose venosa profunda. O médico ainda destaca ser importante ajustar o sono ao fuso horário gradualmente para reduzir os efeitos do jet lag.

Higiene e prevenção durante eventos lotados

Dentre algumas práticas de higiene e prevenção que podem ser adotadas em ambientes com grande aglomeração, estão:

Higiene das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, especialmente antes de se alimentar;

Evitar compartilhar objetos pessoais;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Priorizar alimentos de procedência segura (para reduzir o risco de infecção).

O uso de máscaras pode ser recomendado em cenários de alta transmissão de patógenos respiratórios.

Como montar um kit básico de saúde para a viagem?

O kit básico de saúde deve incluir medicamentos para diferentes emergências, como:

Remédios de uso contínuo (com prescrição);

Analgésicos;

Antitérmicos (como paracetamol ou ibuprofeno);

Antialérgicos;

Medicações para sintomas gastrointestinais (antidiarreicos, sais de reidratação oral);

Antissépticos tópicos;

Curativos;

Repelente de insetos;

Protetor solar.

Pedro destacou ainda que é recomendado portar uma cópia das receitas médicas e um pequeno manual com orientações de uso dos medicamentos.

Legenda: É recomendado estar com uma cópia das receitas médicas. Foto: Shutterstock/Pixel-Shot.

Seguro viagem e atendimento médico

O seguro viagem não é obrigatório para entrar em nenhum dos três países em que ocorrerá a Copa 2026. No entanto, ele é recomendado porque, caso seja necessário realizar uma consulta em pronto-socorro ou em hospitais, o atendimento pode custar caro.

Assim, é uma forma de garantir assistência financeira em emergências médicas. Para buscar o atendimento médico mais adequado, é preciso seguir as recomendações do seguro contratado.

*Pedro Victor Aguiar, médico clínico geral. Formado pela Unichristus, possui mais de seis anos de experiência com pacientes de cuidados domiciliares.