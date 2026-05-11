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Ypê diz que áreas de fábrica mostradas pela Anvisa passam por 'plano robusto de melhorias'

Empresa afirma que as áreas mostradas não têm contato com os produtos e que a recente fiscalização da agência "não encontrou contaminação" na fábrica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ser Saúde
Tanques da Ypê com marcas de corrosão.
Legenda: As imagens da inspeção da Anvisa foram mostradas em reportagem do 'Fantástico', da TV Globo.
Foto: Reprodução.

Depois de terem sido vazadas as imagens da inspeção sanitária feita na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo, no último abril, a Ypê veio à público, nesta segunda-feira (11), afirmar que as áreas mostradas não têm contato com os produtos e que a recente fiscalização no local "não encontrou contaminação".

Os detalhes do relatório que levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a mandar recolher detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca foram revelados pelo "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (10).

Conforme a reportagem televisiva, os equipamentos utilizados na fabricação dos produtos tinham marcas de corrosão, o tanque de manipulação de produtos para lavar louça estava em condições inadequadas e os fiscais ainda teriam flagrado restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de embalagem.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Ypê comentou que os registros apresentados pela Anvisa ao "Fantástico" foram em locais que "fazem parte de um plano robusto de melhorias na fábrica", que, inclusive, estaria alinhado com o órgão nacional desde o ano passado e que teria mais da metade das ações já executadas.

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Produção na fábrica está suspensa

Na nota, a Ypê afirma ainda que a produção na fábrica de Amparo segue parada desde a última quinta-feira (7), quando a Anvisa suspendeu os produtos da marca, "para acelerar a execução" das adequações exigidas pelo órgão.

Além disso, a empresa afirmou que dispõe de controle de qualidade para identificar e descartar os itens que não seguem o padrão de qualidade exigido pela própria marca.

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Entenda o caso

Na quinta-feira, a Anvisa suspendeu e determinou o recolhimento imediato de produtos da Ypê, sob risco de infecção microbiológica, como a presença de bactérias, fungos e outros micro-organismos patogênicos.

Naquele dia, a agência destacou que todos os itens de lotes terminados com o número 1 foram afetados, o que incluiu detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas. No entanto, no sábado (9), a empresa apresentou um recurso administrativo e conseguiu recorrer da decisão da Anvisa.

Em entrevista ao "Fantástico", o diretor-presidente do órgão, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou, porém, que até quarta-feira (13) decidirá se a determinação será ou não mantida. Por ora, o órgão orienta, "por segurança", que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com numeração final 1):

  1. Lava louças Ypê Clear Care;
  2. Lava louças com enzimas ativas Ypê;
  3. Detergente/lava louças Ypê;
  4. Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
  5. Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
  6. Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
  7. Detergente/lava-louças Ypê Clear;
  8. Detergente/lava-louças Ypê Green;
  9. Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
  10. Lava roupas líquido;
  11. Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  12. Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
  13. Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  14. Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
  15. Lava roupas líquido Ypê Express;
  16. Lava roupas líquido Ypê Power Act;
  17. Lava roupas líquido Ypê Premium;
  18. Lava roupas Tixan Maciez;
  19. Lava roupas Tixan Primavera;
  20. Desinfetante Bak Ypê;
  21. Desinfetante de uso geral Atol;
  22. Desinfetante perfumado Atol;
  23. Desinfetante Pinho Ypê;
  24. Lava roupas Tixan Power Act.
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