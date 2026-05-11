Ypê diz que áreas de fábrica mostradas pela Anvisa passam por 'plano robusto de melhorias'

Depois de terem sido vazadas as imagens da inspeção sanitária feita na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo, no último abril, a Ypê veio à público, nesta segunda-feira (11), afirmar que as áreas mostradas não têm contato com os produtos e que a recente fiscalização no local "não encontrou contaminação".

Os detalhes do relatório que levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a mandar recolher detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca foram revelados pelo "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (10).

Conforme a reportagem televisiva, os equipamentos utilizados na fabricação dos produtos tinham marcas de corrosão, o tanque de manipulação de produtos para lavar louça estava em condições inadequadas e os fiscais ainda teriam flagrado restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de embalagem.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Ypê comentou que os registros apresentados pela Anvisa ao "Fantástico" foram em locais que "fazem parte de um plano robusto de melhorias na fábrica", que, inclusive, estaria alinhado com o órgão nacional desde o ano passado e que teria mais da metade das ações já executadas.

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Produção na fábrica está suspensa

Na nota, a Ypê afirma ainda que a produção na fábrica de Amparo segue parada desde a última quinta-feira (7), quando a Anvisa suspendeu os produtos da marca, "para acelerar a execução" das adequações exigidas pelo órgão.

Além disso, a empresa afirmou que dispõe de controle de qualidade para identificar e descartar os itens que não seguem o padrão de qualidade exigido pela própria marca.

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Entenda o caso

Na quinta-feira, a Anvisa suspendeu e determinou o recolhimento imediato de produtos da Ypê, sob risco de infecção microbiológica, como a presença de bactérias, fungos e outros micro-organismos patogênicos.

Naquele dia, a agência destacou que todos os itens de lotes terminados com o número 1 foram afetados, o que incluiu detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas. No entanto, no sábado (9), a empresa apresentou um recurso administrativo e conseguiu recorrer da decisão da Anvisa.

Em entrevista ao "Fantástico", o diretor-presidente do órgão, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou, porém, que até quarta-feira (13) decidirá se a determinação será ou não mantida. Por ora, o órgão orienta, "por segurança", que os consumidores não utilizem os produtos envolvidos.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com numeração final 1):