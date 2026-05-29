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Kitesurfista morre após se desprender de equipamento e desaparecer na Praia do Cumbuco

A vítima chegou a pedir socorro próximo às jangadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:32)
Segurança
Imagem dos bombeiros fazendo o resgate do corpo do praticante de kitesurf encontrado morto após perder equipamento e desaparecer no mar no Cumbuco.
Legenda: A vítima se desprendeu do equipamento e permaneceu no mar.
Foto: VC Repórter.

Um praticante de kitesurf, de 33 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (29), um dia após se desprender do equipamento e desaparecer no mar na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Os bombeiros haviam sido acionados para uma ocorrência de afogamento ainda na tarde de quinta-feira (28). O resgate contou com equipe especializada de mergulho, mas durante a noite os trabalhos precisaram ser suspensos.

corpo da vítima foi localizado na faixa de praia próxima ao final da Rua da Sardinha, na orla do Cumbuco. Segundo o Corpo de Bombeiros, após a localização, a área foi isolada para realizarem os procedimentos da Perícia Forense e dos outros órgãos competentes.

Desaparecimento durante prática de kitesurf

Um amigo da vítima, também praticante de kitesurf, informou que eles estavam próximos à Avenida dos Coqueiros quando tiveram os equipamentos derrubados na água.

Em relato, ele explicou que estava usando colete salva-vidas e conseguiu retornar à costa. No entanto, o amigo se desprendeu do equipamento e permaneceu no mar. 

Testemunhas relataram também que o homem foi visto pedindo ajuda próximo das jangadas. Porém, ele desapareceu antes da chegada do resgate.

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As buscas foram iniciadas ainda de tarde. As equipes do Corpo de Bombeiros contaram com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de moto aquática.

"O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de equipamentos de segurança durante a prática de esportes aquáticos, especialmente o colete salva-vidas, além da observação das condições do mar e do acompanhamento por pessoas habilitadas e familiarizadas com a atividade", detalhou a corporação, em nota. 

 

 

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