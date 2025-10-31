Imagem de pessoas praticando kitesurf e o windsurf durante temporada de ventos no Ceará.
Viagem

Temporada de ventos no CE: conheça praias mais visitadas e cuidados essenciais

As praias mais visitadas nesse período são Cumbuco, Preá e Icaraizinho de Amontada

Bergson Araujo Costa
20 de Outubro de 2025
Céu estrelado durante a noite.
Viagem

Noctourismo: entenda o que é o turismo de experiências noturnas

Modalidade turística foi apontada como uma tendência da area para 2025

Prédios da cidade de Fortaleza.
Viagem

Regras de check-in e check-out de hospedagens são alteradas

Confira quais são as principais mudanças com as novas regras

Beira Mar de Fortaleza
Viagem

Milhas: entenda o sistema e veja quantos pontos são necessários para viajar

Estudo mostra que brasileiros estão mais interessados em aprender a usar pontos e milhas

Cena de uma mulher de chapéu de palha segurando a mão de quem a fotografa enquanto caminha na praia sob céu nublado, clima de aventura e conexão com a natureza, ilustrando semana mais barata para viajar que acontece em agosto
Viagem

'Semana mais barata' da temporada para viajar acontece em agosto: veja datas e se programe

Levantamento da plataforma Skyscanner identificou ainda o melhor dia do período para brasileiros viajarem

Carol Melo
14 de Agosto de 2025
foto mostra paisagem de falésias na praia de Morro Branco, em Beberibe, no Ceará
Viagem

Veja 3 praias para curtir o último fim de semana de férias no Ceará

Seja para conhecer falésias ou praticar kitesurf, destinos estão a menos de 200 km de Fortaleza

Caminho do Recôncavo da Guanabara
Viagem

Conheça 5 novas trilhas ecológicas do Brasil

As rotas foram oficializadas em abril deste ano

Everest
Viagem

Veja 10 curiosidades sobre o Monte Everest

Montanha mais alta do mundo tem 8.848 metros e desafia montanhistas do mundo todo

Duas montanhas ao longe
Viagem

8 cuidados indispensáveis para quem faz trilhas em montanhas e serras

Para fazer turismo ecológico e de aventura é preciso planejamento e atenção ao lugar

Maciço de Baturité
Viagem

Inverno no Ceará? Veja cinco cidades para sentir frio em julho no Estado

Inverno no hemisfério sul causa temperaturas mais baixas no Ceará nesta época do ano

Casa em Sutera, na Sicília
Viagem

Casas na Itália por 1 euro? Irmãos listam e vendem imóveis; entenda

Mais de 50 propriedades antigas foram vendidas por intermédio de Antonino e Carmelo Cuschera nos últimos três anos

Redação
27 de Maio de 2025
Carro na estrada
Viagem

Saiba como fazer viagem de carro, calcular o custo e como se preparar

Planejamento é essencial para garantir uma boa viagem

Flávia Marques
13 de Dezembro de 2024
São Miguel dos Milagres
Viagem

Onde passar o Réveillon 2025 no Nordeste? Veja dicas de destinos para o final de ano

Confira opções no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e mais

Flávia Marques
07 de Dezembro de 2024
Lounge Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos
Viagem

Sala VIP: saiba quem tem direito a usar e como ter acesso nos aeroportos

Espaços oferecem áreas para descanso, além de comidas e bebidas à vontade

Flávia Marques
09 de Novembro de 2024
Maciço do Baturité
Viagem

Tudo sobre Maciço de Baturité, que reúne várias serras do Ceará

Região possui museus históricos, trilhas e cachoeiras

Flávia Marques
02 de Novembro de 2024
Wallace Pato denunciou caso em rede social
Viagem

Artista Wallace Pato denuncia racismo em hotel de Amsterdã: 'Não aceitamos pessoas negras'

Após repercussão do caso, pintor brasileiro agradeceu apoio que tem recebido do público em rede social

Redação
01 de Novembro de 2024
Paciente caminha por corredor de clínica estética na Albânia. Com preço mais acessíveis, Albânia vive auge do turismo para procedimentos estéticos na Europa
Viagem

Com preço 'mais acessível', Albânia vive auge do turismo para procedimentos estéticos na Europa

Pacientes visitam o país europeu para realizar tratamentos que podem ser até 70% mais baratos que em seus locais de origem

Diário do Nordeste/AFP
31 de Outubro de 2024
Centro de Fortaleza visto de cima
Viagem

O que fazer em Fortaleza? Veja programação para aproveitar a Capital cearense

Cidade atrai turistas com suas praias, gastronomia e atividades culturais

Flávia Marques
26 de Outubro de 2024
Estátua do Padre Cícero
Viagem

Cariri: onde fica, quais as cidades e o que fazer na região?

Cariri é um destino multifacetado, onde a espiritualidade, a cultura e a natureza se encontram

Flávia Marques
19 de Outubro de 2024
Homem olhando para painel de voos em aeroporto
Viagem

Voo atrasado ou cancelado? Saiba quais são os seus direitos e o que fazer

Advogada especialista em direito do passageiro explica direitos em casos de atrasos e cancelamentos de voos

Flávia Marques
12 de Outubro de 2024