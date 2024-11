Tudo sobre Maciço de Baturité, que reúne várias serras do Ceará

O Maciço de Baturité é uma importante formação geográfica situada no Ceará, que se destaca por suas serras, vales e uma biodiversidade rica, além de ser uma área de relevância cultural e histórica.

As montanhas e o clima agradável da região atraem diversos turistas para a região, que tem mais de 3,7 mil km². Confira a seguir as principais informações sobre o local.

Veja também Viagem Cariri: onde fica, quais as cidades e o que fazer na região? Viagem O que fazer em Fortaleza? Veja programação para aproveitar a Capital cearense

O que significa Maciço de Baturité

Um maciço é uma grande formação geológica que se destaca em relação ao terreno que fica ao seu redor. Portanto, o Maciço de Baturité é composto por diversas montanhas com rochas ígneas, metamórficas, sedimentares e sedimentos.

Onde fica

O Maciço de Baturité fica a quase 100km de Fortaleza. De carro, o trajeto tem duração aproximada de 2 horas. O recomendado é fazer o trajeto com um veículo próprio ou alugado, o que facilita a locomoção na região.

Quais cidades fazem parte

A região é formada por 13 municípios, conforme a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará.

São eles:

Acarape;

Aracoiaba;

Aratuba;

Barreira;

Baturité;

Capistrano;

Guaramiranga;

Itapiúna;

Mulungu;

Ocara;

Pacoti;

Palmácia;

Redenção.

Pontos turísticos

Por conta do número de cidades que compõem a região, o Maciço de Baturité possui diversas atrações turísticas. As cidades mais buscadas costumam ser Baturité, Pacoti, Guaramiranga e Redenção.

Confira a seguir quais são os principais pontos turísticos:

Museu Ferroviário de Baturité

Legenda: Maria-Fumaça é uma das atrações da Museu Ferroviário de Baturité Foto: Cid Barbosa

O Museu Ferroviário de Baturité é um passeio pelo tempo, revelando os tempos áureos da ferrovia cearense. Inaugurado em 1882, durante o governo imperial de D. Pedro II, o prédio da antiga estação ferroviária de Baturité é um tesouro histórico.

O museu conta a história da estrada de ferro que ligava a região serrana à capital cearense, escoando a produção de algodão e café.

No acervo, você encontrará:

Peças originais dos trens;

Documentos e fotos históricas;

Mobiliário de época das residências locais;

Vestígios de trilhos.

Também tem a Maria-Fumaça, réplica da locomotiva 106, está localizada no pátio da Estação. Originalmente projetada para ligar Fortaleza a Baturité nos séculos XIX e XX, a linha norte-sul foi fundamental para o desenvolvimento do estado.

Endereço: Praça Osmar Marinho, 14, Putiú - Baturité

Parque das Trilhas

Em Guaramiranga, uma boa opção de passeio para quem gosta de aventura é o Parque das Trilhas. O espaço funciona aos sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 16h30.

O parque proporciona trilhas ecológicas, esportes de aventura e banho de piscina com água natural. O ingresso custa R$ 40 por pessoa e inclui trilha ecológica guiada, livre acesso ao parque e aproveitamento das instalações da piscina e redário.

As atividades de aventura têm um custo de R$ 25,00 por atividade. São elas: tirolesa seca, tirolesa que molha, ponte de 3 cordas e caiaque.

Site: parquedastrilhas.com.br

Mosteiro dos Jesuítas

Legenda: Mosteiro dos Jesuítas fica em Baturité Foto: Kid Junior

O Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, também é muito visitado. Em fevereiro de 1922, os jesuítas estabeleceram uma Escola Apostólica no Sitio Olho D'Água, com o objetivo de criar um lar para novos jesuítas e sustentar jovens de famílias pobres do Ceará, Pernambuco e Piauí, por meio da agricultura.

A construção do colégio para internos demandou mais de 10 anos, mas se tornou um importante centro de formação para futuros jesuítas, oferecendo educação e oportunidades para jovens da região.

Endereço: Sítio Olho d'Água s/n Zona Rural - Baturité - CE

Mais informações: @mosteirodosjesuitas

Pico Alto

Legenda: Muitos turistas aproveitam para ver o pôr do sol no Mirante do Pico Alto Foto: J L Rosa

Localizado a apenas 13 km do centro de Guaramiranga, o Mirante do Pico Alto oferece uma visão deslumbrante da serra. Ele fica a 1.115 metros de altitude, sendo um dos mais altos do Ceará e Nordeste.

Na região, há um mirante onde os visitantes podem apreciar o rio Pacoti e da cidade de Guaramiranga. É possível acessar a estrutura através de trilhas ecológicas ou por estradas de asfalto.

Cachoeira do Perigo

A Cachoeira do Perigo fica dentro do Guara Park, em Baturité, recebeu esse nome por ser a maior da região, com 84m de queda livre de água e um vasto lago, onde turistas mergulham e nada.

A caminhada até a entrada da cachoeira é de aproximadamente 240m.

Mais informações: @cachoeiradoperigo

Sítio São Roque

Em Mulungu, os amantes de café têm uma parada obrigatória no Sítio São Roque. O sítio é referência em cultivo de café e a visita inclui todo o processo de beneficiamento do grão, desde o plantio até a torragem e degustação.

Os visitantes podem realizar na local trilhas ecológicas, conhecer a fábrica de café, o casarão, cujo cenário arquitetônico do século passado é mantido.

Mais informações: @sitiosaoroquemulungu

Museu Comendador Ananias Arruda

O Museu Comendador Ananias Arruda, em Baturité, foi criado para preservar a memória do Comendador Ananias Arruda, conhecido como o grande benfeitor da cidade. Ele foi responsável por viabilizar a instalação de várias obras sociais, religiosas e empreendimentos como o jornal A Verdade. O acervo do museu é composto por objetos pessoais, bem como documentos e elementos importantes que contam a história de Baturité.

Endereço: Av. Sete de Setembro - Centro - Baturité

Mais informações: blogdomuseucomendadorananiasarruda.blogspot.com

Museu Epcar Turma 73/AFA/76

Outra atração em Guaramiranga é o Museu Epcar Turma 73/AFA/76, que tem entrada gratuita e visitas guiadas de sábado a domingo. O espaço conta com textos, esculturas, fotos, artefatos aeronáuticos, vídeos, aeronaves e óculos de realidade virtual.

O espaço visa resgatar as memórias dos alunos da turma de 1973 da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), e também preservar a história da aviação, ao destacar as personalidades nascidas em Guaramiranga que contribuíram para o desenvolvimento da aeronáutica.

Endereço: Hotel Vale das Nuvens - Sítio São Francisco, S/N, Zona Rural - Guaramiranga

Mais informações: @museuepcarguaramiranga

Museu Arqueológico da Serra do Evaristo

O Museu Arqueológico da Serra do Evaristo, em Baturité, abriga coleções arqueológicas recuperadas no sítio fúnebre que está situado no Quilombo Serra do Evaristo. O Sítio arqueológico fica no topo da serra e possui artefatos indígenas da era pré-cabraliana.

Endereço: Quilombo Serra do Evaristo, zona rural de Baturité.

Museu Senzala Negro Liberto

Legenda: Museu Senzala Negro Liberto fica em Redenção Foto: Alex Pimentel

O Museu Senzala Negro Liberto é um museu localizado no Engenho Livramento, no município de Redenção. Situado às margens da rodovia CE-060, o sítio abriga o museu, canavial e a unidade de produção da aguardente Douradinha.

Em 25 de março de 1883, o engenho concedeu a alforria a todos os negros cativos, cinco anos antes da decretação da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Por isso, o local é amplamente visitado.

O museu, criado em 2003, é composto por casa-grande, senzala, canavial, a moageira e uma lojinha (Mercado da Sinhá). O conjunto arquitetônico colonial é original e bem conservado.

Mais informações: @museusenzalla_oficial