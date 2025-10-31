Diário do Nordeste
Imagem mostra montagem com cidades da Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central

Opinião

Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Agosto de 2025
Imagem de uma porta de ferro com cadeado de segurança, fechada, em ambiente de prisão ou cadeia, representando a condenação de um homem a 62 anos de prisão pelo estupro de entende ada e morte de recém-nascido em Barreira, no CE.

Segurança

Homem é condenado a 62 anos de prisão por estuprar enteada e matar recém-nascido no Interior do CE

João Eudes de Oliveira abusava sexualmente da enteada desde 2005, quando a jovem tinha somente 12 anos

Redação 24 de Junho de 2025
Acidente ocorreu na localidade de Sítio Cajueiro, em Guaramiranga

Ceará

Adolescente morre após cair de cachoeira de 20 metros em Guaramiranga, no Ceará

Corpo foi localizado em uma área de mata fechada, onde a equipe de resgate enfrentou condições adversas

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Em rede social, ela publicava momentos de apresentações em feira de Baturité

Segurança

Influenciadora Bia Dançarina e o marido são mortos a tiros em Baturité, no Ceará

A vítima era conhecida por vídeos em que dançava no "Forró da Feira"

Redação 14 de Fevereiro de 2025
Foto ampliada do mosquito maruim

Ceará

Saiba como está a transmissão da febre oropouche no Ceará, presente em 7 cidades

Doença continua tendo registros, mas velocidade de novos casos diminuiu

Nícolas Paulino 15 de Novembro de 2024
Maciço de Baturité

Verso

Mostra de Cinema realiza debates sobre territórios e identidades no Maciço de Baturité

A primeira edição da Mostra de Cinema Olhos d'Água ocorre entre 12 e 24 de novembro

Beatriz Rabelo 12 de Novembro de 2024
Maciço do Baturité

Viagem

Tudo sobre Maciço de Baturité, que reúne várias serras do Ceará

Região possui museus históricos, trilhas e cachoeiras

Flávia Marques 02 de Novembro de 2024
Febre oropouche

Ceará

Ceará confirma 96 casos de febre oropouche em cinco municípios

Segundo a Sesa, dos casos confirmados, 57,2% são do sexo masculino e muitos registros na zona rural

Redação 07 de Agosto de 2024
Cantor é conhecido por hits como 'Tem Café'

É Hit

Ministério Público pede cancelamento do show de Henry Freitas de R$ 350 mil no São João de Baturité

Órgão argumenta que o valor a ser pago na contratação poderia ser revertido para áreas prioritárias como saúde e educação

Redação 27 de Maio de 2024
Idosa leva socos e arrastada em chão de terra

Segurança

Idosa sofre socos e é arrastada pelo braço por outra mulher em Baturité; Polícia apura

Polícia apura caso divulgado em redes sociais

Redação 04 de Novembro de 2023
