Adolescente morre após cair de cachoeira de 20 metros em Guaramiranga, no Ceará

Um adolescente de 15 anos morreu, no domingo (16), após cair de uma cachoeira de cerca de 20 metros na localidade de Sítio Cajueiro, em Guaramiranga, no Interior do Ceará.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), o acidente ocorreu por volta de 13h40 do domingo. Primeiramente, a corporação foi acionada para uma possível ocorrência de afogamento. No entanto, ao chegar ao local, um caso de queda de altura foi confirmado.

Informações preliminares dão conta que o jovem estava visitando a região do Maciço de Baturité com familiares.

O corpo foi localizado em uma área de mata fechada, onde a equipe de resgate enfrentou condições adversas, como forte chuva e terreno de difícil acesso. Ainda segundo os bombeiros, o adolescente já estava morto quando foi localizado, apresentando lesões graves compatíveis com o impacto da queda.

Então, os bombeiros realizaram o processo de remoção do corpo até um ponto seguro, contando com o apoio da equipe da Companhia de Busca e Resgate com Cães (CBCães) e da Polícia Militar.

“O CBMCE reforça a importância da adoção de medidas de segurança em trilhas e cachoeiras, especialmente em áreas de difícil acesso, e se solidariza com os familiares e amigos da vítima neste momento de dor”, finaliza a nota da corporação.

