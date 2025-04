Obras do novo Campus Iracema, da UFC, começam nesta sexta-feira (4)

Terão início na próxima sexta-feira (4) as obras do novo Campus Iracema, equipamento da Universidade Federal do Ceará (UFC) na Praia de Iracema e incluirá o antigo prédio do "Acquario Ceará". Na ocasião, será assinada a ordem de serviço dos trabalhos, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

As obras dessa etapa do campus vão se concentrar no terreno e na edificação do antigo aquário. O campus abrigará a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), e terá orçamento total de R$ 113.931.652,57.

"Com a ordem de serviço, a empresa instala o canteiro de obras e vai cumprir o cronograma que está aprovado na licitação, que é de 601 dias para ter a obra pronta para a inauguração", destacou o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, nesta quarta-feira (2), em entrevista ao programa "Bom Dia Nordeste", da Rádio Verdinha FM 92.5.

O evento de assinatura da ordem de serviço será realizado no Pavilhão Atlântico, no Calçadão do Poço da Draga, às 9h.

Novas estruturas

Segundo a UFC, o CTCN terá como objetivo promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará. Os espaços apresentarão visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia. Está previsto que o centro tenha também sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.

Já o Labomar, atualmente localizado na Avenida da Abolição, contará com duas novas graduações após sua expansão física na nova sede, estando previstos os cursos de Turismo Ecológico e Meteorologia. A unidade acadêmica já abriga os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais.

