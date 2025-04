Governador anuncia 39 novas escolas de tempo integral; veja lista de cidades contempladas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, autorizou, nesta quarta-feira (2), a construção de 39 novas escolas de tempo integral na rede estadual de ensino. Ao todo, 37 cidades serão contempladas com as novas unidades. A assinatura das ordens de serviço ocorreu no Palácio da Abolição, com a presença do governador, da secretária da Educação, Eliana Estrela, e outras autoridades. A previsão é que as unidades sejam entregues até o próximo ano.

Serão construídas 33 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e 6 Escolas Estaduais de Educação Profissional até o início do próximo ano. Segundo o Governo do Estado, a construção das novas escolas conta com um investimento de R$ 447 bilhões e faz parte do projeto Ceará Educa +, cujo objetivo é universalizar o ensino médio em tempo integral. Atualmente, esse modelo já abrange mais de 75% das escolas estaduais, e a meta é atingir 100% da rede já no próximo ano.

Cada uma das novas unidades contará com infraestrutura moderna, incluindo salas de aula equipadas, bibliotecas, laboratórios de informática, laboratórios multiúso, auditório, além de quadras poliesportivas. As obras serão supervisionadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) e contarão com um investimento total de R$ 447 milhões.

Até o momento, 138 novas escolas já foram entregues desde 2023, e há previsão de que 99 outras unidades tenham ordem de serviço autorizada até 2026. Atualmente, o Ceará conta com 513 escolas de tempo integral em 175 municípios.

Critérios de escolha dos municípios

As escolas serão construídas em terrenos doados pelas prefeituras dos municípios. O critério principal para a definição das cidades contempladas foi a celeridade no processo de liberação dos terrenos.

As etapas, segundo o governador, foram guiadas pela apresentação do terreno pelo município e aprovação da doação na Câmara Municipal, além da análise do solo para verificar a viabilidade da construção e adequação do projeto às condições do terreno.

Importância do Ensino em Tempo Integral

Na assinatura das ordens de serviço, a secretária da Educação, Eliana Estrela, destacou os impactos positivos do modelo de ensino integral para os estudantes, oferecendo estrutura e suporte para que eles se desenvolvam. “O tempo integral é o que se constrói na escola, é o dia a dia, é estar mais perto das professoras e dos professores, com laboratórios, com livros à disposição. É um projeto de vida que se constrói”, destacou.

O governador também enfatizou que os estudantes matriculados em escolas de tempo integral apresentam melhoria no rendimento escolar e na aprendizagem. Atualmente, o Ceará possui a terceira melhor rede pública de ensino médio do País, mas busca atingir a liderança nacional com a expansão desse modelo. “Nós já temos as evidências claras de que o nosso aluno, quando estuda em escola de tempo integral, melhora seu rendimento e sua aprendizagem”, ressaltou Elmano de Freitas.

Veja a lista de cidades contempladas com as novas escolas

Acaraú (1) Barbalha (1) Barroquinha (1) Brejo Santo (1) Boa Viagem (1) Camocim (1) Capistrano (1) Croatá (1) Coreaú (1) Granja (1) Iguatu (1) Ipaporanga (1) Itapipoca (2) Itarema (1) Iracema (1) Irauçuba (1) Jaguaribe (1) Jaguaruana (1) Jijoca de Jericoacoara (1) Maracanaú (1) Morada Nova (1) Mucambo (1) Nova Russas (1) Orós (1) Pacatuba (1) Pacoti (1) Quiterianópolis (1) Quixeramobim (1) Santa Quitéria (1) Senador Sá (1) Tamboril (1) Tianguá (1) Trairi (2) Tururu (1) Uruburetama (1) Uruoca (1) Viçosa do Ceará (1)

