Universitário de 24 anos é atingido por motorista embriagado e perde perna em Juazeiro do Norte

O universitário Vinicius Leite, de 24 anos, perdeu a perna após ter a moto que ele pilotava atingida por um motorista alcoolizado, 60, bater na moto que ele pilotava. O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (31), em Juazeiro do Norte.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o condutor do automóvel teve a embriaguez confirmada em teste do etilômetro, que resultou em 0,76 mg/L. O idoso foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal no trânsito.

Veja também Seu Direito Agricultor vítima de acidente causado por veículo de Prefeitura deve ser indenizado, decide Justiça Ceará Sem remédios em postos há meses, população de Fortaleza fica sem tratamentos para hipertensão, diabetes e dor

O suspeito, no entanto, pagou fiança de R$ 10 mil e foi solto. A situação gerou indignação na família, que cobra justiça.

Em stories publicado no Instagram, nessa terça-feira (1°), Vinicius agradeceu o apoio que está recebendo. “Agradeço a Deus por me proteger e me dar a oportunidade de continuar. É em momentos como este que percebemos a importância da vida e das pessoas ao nosso redor. Estou verdadeiramente grato por cada um que estão comigo nesse momento tão doloroso”.

“Gente, quero agradecer a cada um de vocês. Está difícil, mas vou conseguir com a ajuda de Deus e as mensagens positivas de vocês”, complementou o jovem em nova publicação, na manhã desta quarta-feira (2).

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima lamentaram o acidente e cobram justiça, manifestando indignação pela liberação do motorista.

“Vinicius é aqui de Jardim, um cara bom e de uma família excelente. Agora vai conviver com limitações devido à irresponsabilidade de um bêbado que na minha opinião deveria tá preso. Que sirva de exemplo para todos os outros bêbados irresponsáveis costumam dirigir embriagados”, escreveu um internauta. Uma irmã do jovem também escreveu “Justiça pelo meu irmão, a família está sofrendo, estamos sofrendo e o infeliz está solto”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.