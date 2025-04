A banda sul-coreana Stray Kids chega a São Paulo para dois shows neste fim de semana, e a expectativa é de que ao menos 100 mil pessoas se reúnam nas apresentações. Caso o número se concretize, esse deve ser o maior show de k-pop já visto em solo brasileiro, que já teve passagens dos grupos BTS e Twice.

O Stray Kids tem como integrantes Bangchan, Han, Changbin, Jeongin, Hyunjin, Seungmin, Felix e Lee Know. A passagem pelo Brasil, que começou no Rio de Janeiro, traz a turnê 'dominATE', a mais recente deles.

Shows do Stray Kids em São Paulo

Em São Paulo, as apresentações acontecerão no sábado (5) e no domingo (6), no estádio MorumBIS.

O show celebra os sete anos do grupo de k-pop, que chegou a ser um dos mais pedidos no Brasil pelos fãs nos últimos meses. Entre os sucessos, eles colecionam 'Chk Chk Boom' e 'Walkin on Water'.

Como assistir?

Os shows não terão transmissão pela Live Nation, que está responsável pela turnê do grupo, e por canais de TV. Perfis de fã-clubes nas redes sociais, entretanto, já se organizam para divulgar trechos do show nas redes sociais. No TikTok ou no X, por exemplo, parte da apresentação deve ser divulgada.

