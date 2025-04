Leandra Leal encerra contrato de 30 anos com a Globo e anuncia saída da emissora: ‘Nova fase’

Após três décadas na TV Globo, a atriz Leandra Leal, de 42 anos, anunciou nesta quinta-feira (3) o fim de seu contrato com a emissora. Em uma publicação feita em suas redes sociais, ela agradeceu às pessoas que fizeram parte dessa trajetória e relembrou momentos marcantes de sua carreira.

Na publicação, Leandra destacou que entrou na Globo aos 12 anos, logo após perder o pai, e encontrou no estúdio um novo mundo.

“Essa menina do crachá que entrou com 12 anos na Globo logo após perder o pai, que viu o mundo se abrir na quarta parede do estúdio, que aprendeu a se concentrar para passar de ano e trabalhar ao mesmo tempo, que aprendeu tanto em todos esses anos… Muito!”

A atriz também refletiu sobre os desafios da profissão e os bastidores da atuação: “Domar os sentidos, não sentir frio num estúdio com roupa de praia, não sentir calor numa roupa do século XVII numa cidade cenográfica em Curicica no século XXI. Aprender a decorar em pouco tempo, levar uma personagem durante um ano e viver com ela as coisas mais banais e os eventos extraordinários que marcam uma novela: perder alguém, trair, ser traída, se vingar… Fazer bem 40 cenas por dia. 40! Escolher as prioridades e aceitar seus limites. Acelerar o processo sem deixar de passar por cada etapa.”

Com gratidão, Leandra reforçou sua conexão com o público e compartilhou seus planos para o futuro: “Eu só posso agradecer a cada pessoa que cruzou meu caminho nesses anos, nesses corredores. E falar aquilo que agora todos esses posts de fim de contrato falam: é uma nova fase da nossa relação, não é um fim, blá-blá-blá e é verdade. Mas o fato é: essa casa estará sempre na minha memória, eu vou continuar trabalhando como atriz onde o coração levar, em qualquer tela, ao vivo, e também vou dirigir, seguir aprofundando os meus projetos e contar cada vez mais histórias.”

Leandra estreou nas telas TV Globo em 1995, na novela Explode Coração, interpretando Yanka. Ao longo dos anos, atuou em obras como A Indomada, O Cravo e a Rosa, Senhora do Destino e Cheias de Charme. Seu último trabalho na emissora foi em 2024, quando estrelou Justiça 2 como Kellen.

Nos últimos anos, a Globo tem reformulado seu modelo de contrato com atores. Muitos deixaram os vínculos exclusivos e passaram a ser contratados por obra, como Paolla Oliveira, Claudia Raia e Glória Pires. Outros artistas, como Taís Araújo, continuam com contratos fixos.

