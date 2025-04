Isadora Ribeiro relembra como atrizes comiam 'flor de Jorge Tadeu' em cenas de Pedra Sobre Pedra

Isadora Ribeiro, Nívea Maria e Arlete Salles foram as convidadas do quadro "Viva o Verde" do “É de Casa” deste sábado (26). No matinal, recepcionadas por Talitha Morete, as atrizes se juntaram a Murilo Soares, engenheiro florestal que foi ao programa ensinar como cuidar do antúrio, planta que ficou conhecida nacionalmente como "a flor de Jorge Tadeu", graças à “Pedra Sobre Pedra”, novela das oito de 1992, que tinha as atrizes no elenco.

A reunião das veteranas ocorreu no dia em que a TV Globo completa 60 anos. O encontro para lá de especial reuniu as intérpretes das amantes do fotógrafo Jorge Tadeu (interpretado por Fábio Jr.), que, na trama, seduzia mulheres casadas e era assassinado. Então, ele voltava para suas amadas quando elas comiam os antúrios que simplesmente brotavam de seu túmulo, as deixando loucas de paixão. "As flores de Jorge Tadeu" marcaram época.

"Vocês só não vão comer antúrio, porque na novela vocês comiam antúrio! É uma planta tóxica", brincou Talitha. Isadora então contou o detalhe de como as atrizes contracenavam com as plantas, que, na vida real, são tóxicas.

"É venenosa! A gente só disfarçava", contou Isadora. "Era repolho que vocês comiam?", perguntou o engenheiro florestal. "A gente fingia. Aparecia assim, cortava e já aparecia 'meio mastigando'", mostrou Isadora, que aproveitou para encenar a mastigação ao vivo.

As atrizes se uniram a Carolina Dieckmann, Neusa Borges, Humberto Martins, Tereza Seiblitz, Solange Couto, entre outros nomes, no programa especial que celebrou as seis décadas da TV Globo.