Fábio Jr compartilha foto antiga com a filha Cleo e se declara: 'Te amo muitão'

Fábio Júnior, de 71 anos, usou as redes sociais, neste domingo (23), para rememorar uma lembrança da infância da filha, Cleo, de 42, fruto do relacionamento com a atriz Gloria Pires. Ele publicou no Instagram uma foto antiga, de Cleo criança, em que os dois aparecem abraçados.

"Fotos com a minha E@cleoTICA [referência ao novo projeto musical de Cleo]. Tão feliz, filha! Te amo muitão!", escreveu o pai, orgulhoso, na legenda da publicação. O cantor aproveitou ainda para divulgar um show da filha, marcado para o começo de abril, bem como uma foto atual dos dois.

Cleo, claro, reagiu ao gesto carinhoso do pai, e deixou um comentário na postagem. "Ah, nossa! Você é meu amor", escreveu ela.

Fama de "nepobaby"

Recentemente Cleo e o irmão, o também cantor e ator Fiuk, participaram, juntos, do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Na ocasião, os dois comentaram sobre a fama e o rótulo de “nepobaby”, termo que descreve filhos de pessoas famosas que tiveram portas abertas pela carreira dos pais.

“Eu tratei muito pouco isso. Na verdade, nunca foi uma questão para mim porque eu sou muito grata de ser filha dos meus pais, com o bom e o ruim. Mas de fato, no início, eu tinha muita gana de fazer as coisas do meu jeito, com meu nome, por mim, então fico tranquila com isso”, explicou Cleo.

Já Fiuk desabafou sobre dificuldades enfrentadas. “Foi um processo meio difícil no começo, e quando você olha uma família famosa, são pessoas, tem defeitos. E, às vezes, você vê as qualidades, mas a pessoa tem mais defeitos ainda”, disse.

