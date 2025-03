Ceará volta a ter aviso de chuvas intensas para Fortaleza e mais 46 cidades; veja locais

Após alguns dias sem avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Ceará voltou a receber um informe para chuvas intensas em várias cidades. O nível é amarelo e é válido até o fim da noite da próxima quinta-feira (27).

Chuvas intensas de até 50 milímetros podem afetar 47 municípios. Além disso, as localidades podem ser atingidas por ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

As cidades estão sob aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas, o primeiro dos três níveis classificados pelo Instituto. A previsão vale para regiões do Noroeste Cearense, Norte Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe.

Apesar das precipitações mais fortes, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) confirma que a previsão do tempo segue indicando aumento de nebulosidade e chuvas para o Estado nos próximos dias, principalmente a partir da tarde/noite desta quarta-feira (26).

Há indicativo de chuvas mais abrangentes no Centro-Norte do estado, principalmente no noroeste, que poderá ter os maiores acumulados de chuva.

Para quinta-feira (27) e sexta-feira (28), a previsão continua indicando chuvas mais abrangentes no estado, com os maiores acumulados de chuva na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e pontos isolados do Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Cidades com aviso de chuvas intensas