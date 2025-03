Ceará tem 96 cidades sob aviso de chuvas intensas de até 50 mm por dia; veja locais

Chuvas intensas de até 55 milímetros podem afetar 96 municípios cearenses até às 10h da sexta-feira (21), conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

As cidades estão sob aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas, o primeiro dos 3 níveis avaliados pelo Inmet. A previsão vale para as regiões Sul, Centro-Sul, Noroeste e Sertões Cearenses.

Apesar das precipitações mais fortes, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista das cidades sob aviso de chuvas intensas:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Barroquinha

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Chaval

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibiapina

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Moraújo

Mucambo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Pacujá

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Quixelô

Reriutaba

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Ubajara

Umari

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que nesta quinta (20) e sexta-feira (21), há condições favoráveis para chuva na região da Noroeste, Oeste e Sul do Ceará. Os maiores acumulados devem acontecer nas macrorregiões do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, o predomínio é de estabilidade, com pouca chuva sendo prevista.

Nesta quinta, as chuvas mais volumosas devem ocorrer na Ibiapaba, no Litoral Norte, no Cariri e no sul do Sertão e Inhamuns a partir do período da tarde. Já na sexta, os maiores acumulados estão previstos para o Cariri e o sul do Sertão Central e Inhamuns durante o período da madrugada e manhã.

As chuvas previstas estão associadas a formação de áreas de instabilidade e à influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

Quinta-feira (20)

Manhã: Céu parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri.

Céu parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri. Tarde: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral Norte, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral Norte, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Noite: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba e no sul do Serão Central e Inhamuns. No Cariri, nublado com chuva.

Sexta-feira (21)