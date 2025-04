Cantor sertanejo Igor Rodsi morre quatro meses após começar tratamento contra câncer

Morreu nesse domingo (27), o cantor sertanejo sergipano Igor Rodrigues, conhecido pelo nome artístico Igor Rodsi. Ele tinha 44 anos e estava em tratamento contra um câncer desde dezembro do ano passado.

A notícia da morte foi publicada no perfil do Instagram do cantor.

“Hoje, o céu ganhou uma nova canção. Nosso querido Igor Rodsi partiu em viagem para um novo plano. Mas nos recusamos a falar em Igor no tempo 'passado' porque ele é presente nas pessoas com quem ele conviveu e em sua arte que permanece”, diz a nota divulgada.

O texto ainda destaca que Igor “deixa sua marca na cena artística sergipana: não apenas subindo ao palco, mas estendendo a mão".

Em dezembro, Igor chegou a publicar um vídeo contando que havia sido diagnosticado com leucemia mieloide aguda e pedia doações de sangue. Ele deixa a esposa e um filho.