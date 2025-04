Artista despenca após cabo se romper durante acrobacia em circo de Russas, no Interior do CE

Um acrobata do Circo Porto Rico despencou do ar após o cabo de aço que o sustentava romper. O caso aconteceu no município de Russas, distante 166,7 km de Fortaleza, na noite desse domingo (27).

Segundo relatos, o artista se apresentava a cerca de 20 metros de altura quando caiu e bateu com o rosto no palco, ocasionando uma fratura exposta, além de machucar uma das mãos. (Assista ao incidente abaixo)

Veja momento

Em nota, o Circo Porto Rico disse que houve "um pequeno acidente" e afirmou que o homem foi “amparado e levado com rapidez para o hospital”.

Pessoas ligadas ao circo também se pronunciaram, pedindo que não fossem espalhadas mentiras para preservar tanto a família como o próprio artista, e que ele se encontra bem e estável, sob cuidados médicos.

Veja também Ceará Grave acidente de trânsito em Pacajus envolve topic, carro, motos e deixa feridos

Leia a nota do Circo Porto Rico

O Circo Porto Rico vem, por meio desta, esclarecer um ocorrido na noite deste domingo, 27/04, durante nossa apresentação em Russas/CE.

Houve, de fato, um pequeno acidente com um de nossos artistas, que foi imediatamente amparado e levado com rapidez para o hospital, onde está recebendo todo o suporte médico necessário. Felizmente, o quadro é estável, e ele está sendo assistido com todo o cuidado e atenção.

Informamos ainda que algumas notícias que circulam nas redes sociais e aplicativos de mensagens estão deturpadas e não condizem com a realidade dos fatos. No momento, prezamos pela responsabilidade e respeito ao artista e seus familiares, evitando especulações e informações desencontradas.

Reiteramos o nosso compromisso com a segurança de todos os nossos profissionais e com a transparência ao nosso público. Qualquer nova informação oficial será comunicada pelos nossos canais.

Agradecemos a compreensão e o carinho de todos.

Circo Porto Rico

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.