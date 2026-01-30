Conheça Christina Koch, 1ª mulher a ir para órbita da Lua na Missão Artemis II da NASA em fevereiro

A NASA confirmou que a missão Artemis II será o primeiro voo tripulado do programa Artemis, utilizando o foguete Space Launch System (SLS), atualmente o único capaz de levar humanos à Lua, e a cápsula Orion, onde ficam os astronautas.

O objetivo é realizar um sobrevoo da Lua em uma missão de aproximadamente dez dias, validando sistemas de suporte à vida e desempenho da nave em ambiente de espaço profundo. Essa etapa é considerada essencial para preparar futuras missões que terão pouso humano na superfície lunar.

A equipe da Artemis II será composta por quatro astronautas: Reid Wiseman será o comandante, Victor Glover atuará como piloto, Christina Koch será especialista de missão e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, também será especialista de missão.

O lançamento está programado para ocorrer no Kennedy Space Center, na Flórida.

O cargo de especialista de missão é atribuído ao astronauta responsável por acompanhar sistemas da nave, apoiar o comandante e o piloto e executar tarefas técnicas e científicas durante o voo.

A Artemis II dará continuidade ao trabalho iniciado pela Artemis I, missão não tripulada realizada em 2022, que demonstrou a capacidade da Orion e do SLS em trajetórias ao redor da Lua. Com a presença de tripulação, a NASA pretende confirmar o funcionamento dos sistemas em condições reais e avançar para a Artemis III, que terá como objetivo o pouso humano no solo lunar.

Christina Hammock Koch será a primeira mulher a orbitar a Lua, consolidando sua trajetória como astronauta experiente e ampliando a participação feminina em missões de exploração espacial de longo alcance.

Ela é engenheira e astronauta da NASA, nascida em 29 de janeiro de 1979, em Grand Rapids, Michigan. Conhecida por ter realizado o voo espacial mais longo de uma mulher, com 328 dias consecutivos no espaço, e por ser a primeira mulher designada para uma missão que orbitará a Lua, na Artemis II.

Christina cresceu em Jacksonville, Carolina do Norte. Formou-se em engenharia elétrica e física pela North Carolina State University, onde também concluiu o mestrado em engenharia elétrica. Durante seus estudos, trabalhou em projetos de pesquisa no Goddard Space Flight Center, da NASA, com foco em instrumentação científica para missões espaciais.

Antes de se tornar astronauta, Koch atuou em diferentes áreas ligadas à ciência e tecnologia. Trabalhou como engenheira elétrica no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, contribuindo para instrumentos de exploração espacial.

Também atuou em locais remotos como pesquisadora associada da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), onde foi chefe de estação em Samoa Americana e participou de projetos de monitoramento ambiental em regiões polares.

Em 2013, foi selecionada pela NASA como parte do Grupo 21 de astronautas. Após o treinamento, foi designada para missões na Estação Espacial Internacional (ISS).

Em 2019, integrou as expedições 59, 60 e 61, viajando a bordo da nave russa Soyuz MS-12. Durante essa missão, permaneceu 328 dias em órbita (quase um ano que tem 365 dias) estabelecendo o recorde feminino de maior permanência contínua no espaço.

Nesse período, participou de seis caminhadas espaciais, quando astronautas saem da nave ou da estação espacial usando apenas seus trajes espaciais, somando mais de 42 horas fora da estação, incluindo a primeira caminhada espacial realizada apenas por mulheres, ao lado da astronauta Jessica Meir.

Após retornar, Koch assumiu funções administrativas na NASA, como chefe da Assigned Crew Branch no Escritório de Astronautas e assistente de integração técnica no Centro Espacial Johnson. Em 2023, foi anunciada como integrante da missão Artemis II, que fará um voo tripulado ao redor da Lua.

Como especialista da Artemis II, terá a função de monitorar equipamentos da cápsula Orion, verificar o desempenho dos sistemas de suporte à vida, responsável por manter condições seguras para os astronautas durante toda a missão, garantindo fornecimento de oxigênio, remoção de dióxido de carbono, controle de temperatura, pressão e umidade, além de monitorar a qualidade do ar e da água.

Esses testes são fundamentais para confirmar que a Orion está preparada para missões mais longas e complexas, incluindo futuras operações de pouso na superfície lunar.

A missão Artemis II da NASA tem como data alvo de lançamento o dia 6 de fevereiro de 2026, mas a agência trabalha com uma janela que se estende por vários dias após essa data para acomodar ajustes técnicos ou condições meteorológicas.

Caso ocorram imprevistos, o lançamento pode ser realizado em dias subsequentes dentro dessa janela, garantindo flexibilidade para que todos os sistemas da cápsula Orion e do foguete Space Launch System estejam prontos e seguros antes da decolagem.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.