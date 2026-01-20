Com uma mulher a bordo, humanidade voltará à Lua após 53 anos na missão Ártemis II

Depois de 53 anos desde a última missão tripulada à Lua, a NASA prepara o retorno de astronautas com a missão Ártemis II, prevista para este ano.

A missão está programada para levar quatro astronautas em um voo de dez dias ao redor da Lua até abril de 2026, sendo o primeiro teste tripulado do foguete SLS e da cápsula Orion, etapa fundamental para o retorno humano ao espaço profundo e para futuras viagens a Marte.

A NASA prepara o lançamento da missão Ártemis II como parte de um plano de longo prazo para estabelecer presença humana na Lua. O voo terá quatro tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. Eles viajarão na cápsula Orion, impulsionada pelo foguete Space Launch System, em um percurso que levará a nave a orbitar a Lua e retornar à Terra após dez dias. Mas não vai pousar.

O objetivo é verificar sistemas de suporte à vida, comunicações e desempenho do conjunto de veículos em ambiente de espaço profundo. Esse passo é considerado essencial para validar a segurança e eficiência antes de missões que levarão astronautas à superfície lunar.

A missão sucede o voo não tripulado Ártemis I, realizado em 2022, que testou a cápsula Orion em condições reais sem tripulação. Agora, com pessoas a bordo, a NASA busca confirmar que todos os sistemas funcionam de forma confiável.

O teste inclui práticas de operações que serão necessárias em missões futuras, como a Ártemis III, planejada para levar astronautas ao solo lunar. Além disso, a missão servirá como preparação para objetivos ainda mais ambiciosos, como enviar seres humanos a Marte.

O voo terá duração aproximada de dez dias

As janelas de lançamento da missão Ártemis II começam em 2 de fevereiro de 2026 e seguem ao longo do mês, com datas adicionais previstas em março e abril, todas calculadas pela NASA para garantir alinhamento orbital entre Terra e Lua, iluminação adequada e tempo de voo dentro do planejado de dez dias; essas oportunidades permitem flexibilidade caso ocorram ajustes técnicos ou meteorológicos, mantendo a missão dentro do cronograma estabelecido.

O lançamento ocorrerá a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Durante esse período, os astronautas realizarão manobras de verificação e observarão o comportamento da nave em condições de espaço profundo. O sucesso da missão será um passo decisivo para consolidar a capacidade da NASA de conduzir missões tripuladas além da órbita baixa da Terra.

O programa Ártemis é visto como parte de uma nova fase da exploração espacial. Ele busca ampliar o conhecimento científico sobre a Lua, abrir caminho para benefícios econômicos e criar condições para missões interplanetárias. A presença de uma astronauta mulher e de um astronauta canadense na tripulação reforça o caráter internacional e inclusivo da iniciativa.

Com a missão Ártemis II, a NASA avança em direção a um objetivo que há décadas é discutido: retomar viagens humanas à Lua e usar essa experiência como base para alcançar Marte. O voo será um teste decisivo para confirmar que a tecnologia está pronta e que a agência pode seguir com segurança para etapas futuras da exploração espacial.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.