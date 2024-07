Por que a Lua está aparecendo pela manhã em Fortaleza?

Após escrever sobre o lindo pôr do Sol que estamos presenciando nos últimos dias, recebi a sugestão de falar sobre a Lua que está aparecendo pela manhã. Algumas pessoas há duas semanas atrás também a viram durante a tarde. Será que isso é um fenômeno raro do nosso único satélite natural?

A resposta é não! Não é algo incomum! Na verdade, acontece todos os meses. Porém, agora está mais notável porque estamos no meio do inverno. Isso mesmo, inverno é quando o Sol se encontra no hemisfério Norte. Isso faz com que os meses de julho, agosto e setembro apresentem o céu mais limpo, com apenas 23% de chance de céu nublado.

Legenda: Nível de cobertura de nuvens sobre a cidade de Fortaleza Foto: Adaptado de ©WeatherSpark.com

Teve gente que viu a Lua de tarde também, para ser mais exato, há duas semanas atrás, o que corresponde a metade do ciclo lunar quando tivemos a Lua quarto crescente. Antes de prosseguirmos, vamos revisar as fases da Lua. Você deve ter aprendido na primeira série (hoje 2º ano do fundamental) que são quatro fases (nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante). Pois é. Está errado, mesmo assim a gente continua ensinando desta maneira porque é mais fácil de aprender primeiro o errado e depois corrigir, do que aprender logo o certo.

Se a Lua tivesse apenas quatro fases seria como na Lua do Minecraft.

Na verdade, a Lua possui infinitas fases e está mudando de fase continuamente como se pode ver no vídeo abaixo da NASA. Varia de 0% iluminada (Lua Nova) a 100% iluminada (Lua cheia) em ciclo de aproximadamente 28 dias o que é quase um mês.

Talvez os estudantes só aprendam isso na escola se participarem das aulas para Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Se não, aprenderão que nosso satélite possui apenas as fases nova, quarto-crescente, cheia, quarto minguante, que querendo ou não, são mais usuais. Neste caso, eu quis apenas chamar a atenção que existem infinitas fases. A Lua pode ser vista durante a luz diurna em dois casos: a Lua crescente é vista de tarde enquanto a Lua minguante, durante a manhã, cerca de 14 dias depois. Você poderá ver a Lua deste ciclo pela manhã logo após o nascer do Sol às 05:42 durante vários dias sucessivo até próximo do dia 4 de agosto quando não será mais visível por causa da sua fase Nova quando for ofuscada pelo Sol e não refletir mas a luz do astro rei em direção a nós.Mas mês que vem, estará de volta e eu também.