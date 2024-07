O que explica o pôr do sol mais bonito neste período em Fortaleza

Quem não notou um pôr do sol bonito nos últimos dias? Sim, é verdade. Isso acontece porque estamos em meados do inverno, quando a zona de convergência intertropical leva a formação de nuvens para longe do litoral nordestino, mais para o Caribe. Com menos nuvens, conseguimos ver mais longe, e com os raios solares inclinados no pôr do sol durante a estação, a luz percorre um maior caminho na atmosfera.

Poucos sabem, mas a cor verdadeira do Sol é branco amarelado, tendendo muito mais para o branco do que para o amarelo, apesar de educarmos nossas crianças a pintarem o Sol de amarelo, talvez porque o papel comum é branco. Se bem que pode pintar o céu de azul e deixar o Sol branco mesmo.

E como Sir Isaac Newton descobriu, o branco é composição das cores do arco-íris. Todas essas cores estão na luz do Sol, porém cada espectro se comporta de maneira diferente. A luz azul é a que melhor se espalha no ar, como explicou o cientista inglês Lord Rayleigh (1842–1919). E podemos finalmente responder ao questionamento de Renato Russo na letra da música “Pais Filhos: Me diz, porque que o céu é azul”. Difícil é explicar “a grande fúria do mundo”.

Veja também Ednardo Rodrigues Meteoro cai no Nordeste e explode transformando a noite em dia Ednardo Rodrigues Sinais de civilização extraterrestre podem mudar o que sabemos sobre a tabela periódica

Como o azul se espalha fácil, a luz do Sol vai tendendo mais para amarelo, depois para “amarelo queimado” (o cearense sabe que seria laranja e laranja no Ceará tem casca verde) e depois avermelhado à medida que ele vai se pondo.

Outro fator para um pôr do sol nesses dias é a presença de aerossóis, um nome bonito para poeira em suspensão na atmosfera. Esses aerossóis deixam o céu mais avermelhado principalmente porque eles são emitidos por queimadas e como não chove, eles vão se acumulando na atmosfera.

O que pode deixar o pôr do Sol bonito também é conhecido popularmente como “glória”, quando os raios de luz passam tangente a uma serra ou similar como se fosse na representação da descida do Espírito Santo na passagem do batismo de Jesus Cristo por João Batista. Explicada a beleza do pôr do sol, fica a dica para observá-lo mas não diretamente. Registre por meio de foto ou espere realmente ele “tocar” o horizonte.

Legenda: O que pode deixar o pôr do Sol bonito também é conhecido popularmente como “glória”, quando os raios de luz passam tangente a uma serra ou similar como se fosse na representação da descida do Espírito Santo na passagem do batismo de Jesus Cristo Foto: Kid Júnior

Ali na Praia de Iracema e na Barra é possível vê-lo sumir atrás do espelho d’água do mar. É belíssimo, mas só até setembro. Depois ele já se põe por trás das edificações. Existem diversos pontos no interior do Ceará também. Faça seu registro e mande pra gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste (85) 99969.0752 informando seu nome e local. Até a próxima!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.