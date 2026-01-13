Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em parceria com a Nasa, Uece usa 'minicérebro' e testa remédio disponível no SUS para Síndrome de Rett

Pesquisa também pode ampliar estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Legenda: Considerada rara, a síndrome de Rett é causada por uma alteração no gene MECP2 do cromossomo X e pode afetar entre 5 e 10 meninas a cada 100 mil no mundo.
Foto: Divulgação/UECE

Um medicamento acessível, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tem sido testado como possível terapia para a Síndrome de Rett, uma doença genética rara. Um estudo da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está investigando a eficácia da lamivudina, um antirretroviral, para interferir na progressão da doença.

Ainda no escopo dessa pesquisa — realizada em parceria com a Universidade de San Diego, na Califórnia, e com a Nasa — há a perspectiva de avaliar, no futuro, o impacto da medicação para casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Coordenada pela professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), a pesquisa se trata de um ensaio clínico em que 12 meninas diagnosticadas com Síndrome de Rett vão tomar a lamivudina por um período de três a seis meses.

Essa etapa ocorre após bons resultados em estudos pré-clínicos in vitro e em camundongos, liderados pelo pesquisador brasileiro Alysson Muotri nos Estados Unidos.

A Síndrome de Rett é causada por uma alteração no gene MECP2 do cromossomo X e pode afetar entre 5 e 10 meninas a cada 100 mil no mundo. Inicialmente, a criança tem o desenvolvimento normal, mas a doença leva a uma perda gradual de habilidades sociais, da fala e dos movimentos.

Os sintomas levam a comportamento do espectro autista, como os movimentos repetitivos.

“Com o tempo, nos casos mais graves, elas (as pacientes) podem desenvolver epilepsia refratária, convulsões de difícil tratamento, perda da coordenação, movimentos estereotipados, alterações motoras, perda da habilidade de andar — em mais de 50% dos casos — e perda da fala. E ainda podem ter alterações respiratórias”, explica a professora e médica geneticista Denise Carvalho.

A pesquisa teve início a partir do trabalho de Muotri com os chamados minicérebros, estruturas criadas em laboratório para replicar o cérebro humano em estágios iniciais.

“Não são cérebros pequenos, mas células que foram derivadas de outras células e que conseguem se comprometer com a linhagem neuronal. Isso quer dizer que elas viram neurônios. O dr. Alysson conseguiu ‘a receita para fabricar neurônios’ a partir de células como as da pele”, explica.

Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Legenda: O Laboratório de Genética Médica (Lagem) da Uece está realizando um ensaio clínico para investigar se a lamivudina, medicamento disponível no SUS, pode ser utilizada para frear a Síndrome de Rett.
Foto: Divulgação/Uece

Efeitos da lamivudina nos 'minicérebros'

Com isso, o pesquisador enviou "minicérebros" desenvolvidos a partir de células da pele de pacientes com Síndrome de Rett para estações espaciais para acelerar os efeitos da doença, uma vez que as células “envelhecem mais rápido” em ambiente de microgravidade. Isso permitiu observar alterações que, normalmente, levariam mais tempo para se manifestar nas pacientes.

Com as células de volta à Terra, o pesquisador utilizou lamivudina, medicamento antiviral que já é utilizado principalmente no tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da hepatite B crônica (HBV).

“É um medicamento seguro, que já é usado e que praticamente não tem efeitos colaterais — só um pouco de náusea no início. Crianças com meses de vida não tiveram nada, praticamente. Nunca houve nenhuma morte, nada”, destaca a professora.

A escolha por esse tipo de remédio se deu porque os vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, acabam deixando fragmentos de material genético no DNA humano.

“À medida que vamos passando (nosso DNA) para os nossos filhos, também passamos pedaços de DNA desses vírus, que são 'inocentes', mas podem se modular e causar alterações em alguns genes”, explica Denise Carvalho, apontando que isso ocorre em algumas síndromes, como a de Rett.

Veja também

teaser image
Ceará

Primeira lhama da fazenda da Faculdade de Veterinária da Uece nasce e recebe nome de ‘Maria Bonita’

teaser image
Ceará

Pesquisa inédita com a Uece revela presença de contaminantes em camarões no Ceará

Nos testes in vitro, o medicamento levou à regeneração das células. O passo seguinte foi testá-lo em camundongos com Síndrome de Rett, uma vez que eles também apresentam os estereótipos do autismo, com dificuldades de coordenação e de equilíbrio, além da inflamação. No curso natural da doença, esses animais normalmente morrem no sétimo dia de vida.

“Em torno do quinto ou sexto dia de vida, ele (Alysson Muotri) administrou o medicamento e o camundongo passou a viver normalmente, como outro camundongo normal, e involuiu todos os estereótipos de autista. Parou de ter os movimentos repetitivos e a inflamação diminuiu”, explica a professora.

Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Legenda: A lamivudina é medicamento antiviral seguro, praticamente sem efeitos colaterais, utilizado no tratamento da infecção pelo vírus do HIV e da hepatite B crônica.
Foto: Divulgação/Uece

Ensaio clínico no Ceará

Foi depois de todas essas fases que a pesquisadora foi convidada por Alysson Muotri para liderar o ensaio clínico no Ceará. “Acolhi o pedido e imediatamente comecei a me mobilizar”, diz ela.

O estudo já foi aprovado localmente pelo comitê de ética e já foi enviado para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Atualmente, as 12 voluntárias estão realizando os exames necessários.

O objetivo é avaliar o que ocorre tanto em termos bioquímicos quanto no comportamento das pacientes, para saber se é possível detectar a mesma melhora que houve nas células e no modelo animal. Com a resposta do medicamento, o material também será enviado para a Nasa, para avaliação dos efeitos.

“Nós colocamos escalas de análise do nível de autismo e de linguagem específica para Rett, para analisar como essas crianças estão agora, no tempo 'zero'. Vamos analisar, no meio do estudo e no final, como esse comportamento evoluiu, por meio de escalas renomadas nacional e internacionalmente e dos parâmetros bioquímicos”, explica.

Caso os resultados sejam positivos, Denise Carvalho destaca que esse pode ser o passo para a criação de um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Síndrome de Rett no mundo. “Ainda não existe hoje porque não tem um medicamento para a doença”, destaca.

Veja também

teaser image
Ceará

Símbolo do Cariri e ameaçado de extinção, soldadinho-do-araripe ganha unidade de conservação federal

teaser image
Ceará

Ceará tem uma das seis primeiras comunidades pesqueiras tradicionais reconhecidas do Brasil

Minicérebros para estudar o autismo

Em meio a essa pesquisa, a equipe do Lagem, da Uece, também está criando o primeiro modelo de "minicérebro" no Nordeste para o estudo do TEA. Com isso, pode ser possível avançar em possibilidades de terapias para diferentes tipos de autismo e auxiliar na melhora da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

“Já estamos fazendo banco para outros perfis de autismo, para mandar para a Nasa, da mesma maneira: fazendo punch da pele, desdiferenciando, cultivando em fibroblastos, congelando e depois colocando as receitinhas para virarem neurônios”, aponta.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Professora Denise Carvalho, do Laboratório de Genética Médica (Lagem), da Universidade Estadual do Ceará (Uece).
Ceará

Em parceria com a Nasa, Uece usa 'minicérebro' e testa remédio disponível no SUS para Síndrome de Rett

Pesquisa também pode ampliar estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Grupo de jovens concentrados em seus telefones celulares, destacando o uso generalizado de dispositivos móveis entre adolescentes em escolas.
Ceará

O que mudou após 1 ano sem celular nas escolas do Ceará

Lei que proíbe uso do aparelho enfrentou resistência, mas teve efeitos sensíveis nas salas de aula.

Theyse Viana
13 de Janeiro de 2026
Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza
Ceará

Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza

Equipamento, inaugurado hoje, oferece banheiros, bebedouros e outras comodidades para o público.

Clarice Nascimento
12 de Janeiro de 2026
Imagem desfocada mostrando a interação próxima entre duas pessoas, com detalhes de cores vivas em suas roupas (azul, branco e vermelho) contra um fundo escuro. Uma mulher adulta segura as mãos de uma estudante fardada em Itatira.
Ceará

Mistério de Itatira: fenômeno causou pânico em escola do Sertão do CE em 2010

Estudantes entraram em transe, mudaram voz e criaram força extrema.

Nicolas Paulino
12 de Janeiro de 2026
Close-up de um mosquito Aedes aegypti picando a pele de uma pessoa, mostrando suas pernas e corpo com listras pretas e brancas. O fundo desfocado da imagem é verde.
Ceará

CE tem menor número de mortes por dengue em 18 anos, mas retorno de vírus gera alerta

Sorotipo 3 voltou a ser registrado após altos registros há 20 anos.

Nicolas Paulino
12 de Janeiro de 2026
Imagem de câmera de segurança registra o momento da colisão.
Ceará

Motociclista morre ao invadir preferencial e bater em ambulância do Samu, no Cariri

A vítima chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos do padre Ránis Dias celebrando missa. Ele é um homem jovem, branco e de cabelo preto.
Ceará

Padre do Interior do Ceará dispensa taxa de casamento e é elogiado por fiéis

Ránis Dias é o pároco da Igreja de São João Batista, em Uruburetama.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Montagem em fundo preto com três círculos em preto e branco mostrando as fotos de três mulheres falecidas em acidente no Ceará: Vitória, sorridente e com cabelo liso de lado; Maria Benoli, idosa com brinco e cabelos escuros; e Sarah, uma jovem de cabelos lisos e óculos.
Ceará

Saiba quem são as vítimas de acidente na BR-020 em Canindé

Três mulheres da mesma família morreram no local.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Close-up de mão segurando um celular mostrando na tela o aplicativo CNH do Brasil. Ao fundo, há um carro escuro desfocado.
Ceará

CNH do Brasil: ministro diz que Detran-CE não cumpre lei sobre valor de exames e vai fiscalizar

Juntos, os exames médico e psicológico não devem passar de R$ 180.

Nicolas Paulino
11 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Praia do Balbino em Cascavel, Ceará, sob um céu azul com nuvens esparsas. Em primeiro plano, uma faixa de areia clara abriga uma barraca rústica de madeira com teto de palha, onde se veem mesas e cadeiras. À esquerda, uma pequena embarcação do tipo jangada está estacionada na areia, enquanto o mar calmo e o horizonte completam o cenário ao fundo.
Ceará

Ceará tem uma das seis primeiras comunidades pesqueiras tradicionais reconhecidas do Brasil

Território passa a integrar o Programa de Reforma Agrária do Incra junto com outras cinco localidades.

Clarice Nascimento
11 de Janeiro de 2026
Acidente na BR-020 deixa ao menos 3 pessoas mortas em Canindé
Ceará

Acidente na BR-020 deixa ao menos 3 pessoas mortas em Canindé

Outras quatro pessoas ficaram feridas com lesões leve.

Redação
11 de Janeiro de 2026
Soldadinho-do-araripe pousado em galho, com cabeça vermelha e plumagem branca.
Ceará

Símbolo do Cariri e ameaçado de extinção, soldadinho-do-araripe ganha unidade de conservação federal

A nova área de proteção, distribuída entre os municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha, é administrada pelo ICMBio.

Gabriela Custódio
11 de Janeiro de 2026
Imagem de carro suspenso na Beira-Mar de Fortaleza.
Ceará

Carro fica suspenso em estacionamento privado na Beira-Mar de Fortaleza

Motorista perdeu controle do automóvel ao escorregar pé no freio.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Fachada da entrada principal do Parque Zoobotânico de Fortaleza em um dia de céu encoberto. A imagem destaca um grande pórtico com detalhes em azul e vermelho, exibindo o letreiro com o nome do parque e o brasão da Prefeitura de Fortaleza.
Ceará

Com novas espécies, zoológico de Fortaleza inicia adaptação dos animais antes de reabertura

Prefeitura confirma a finalização das obras no equipamento, mas não há data para reinício das visitas

Clarice Nascimento
10 de Janeiro de 2026
Vista de um cenário de destruição pós-incêndio na sucata Chico Alves, com um prédio severamente queimado ao fundo e escombros por toda parte, enquanto pessoas observam a devastação.
Ceará

Casas afetadas por incêndio na sucata Chico Alves seguem interditadas após 16 dias

Obras necessárias para Defesa Civil liberar local estão pendentes, segundo moradores.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Camilo Santana e Presidente Lula em conversa próxima, com a bandeira do Brasil desfocada ao fundo.
Ceará

Governo deve mudar regras de reajuste do piso dos professores, diz Camilo

Pela lei atual, salário inicial da categoria subiria somente 0,37% neste ano.

Carol Melo
09 de Janeiro de 2026
Imagem mostra mão de uma pessoa impulsionando a roda de uma cadeira de rodas ao ar livre.
Ceará

Gari fica paraplégico após acidente de trabalho e deve ser indenizado no Ceará

Decisão da Justiça do Trabalho ainda cabe recurso.

Carol Melo
09 de Janeiro de 2026
Vista de um terreno árido e rochoso com solo avermelhado, grama seca e um grande tronco fossilizado escuro no primeiro plano, sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Ceará tem floresta petrificada de 145 milhões de anos no Interior; conheça

Árvores fósseis são de quando o Brasil ainda era ligado à África.

Theyse Viana
09 de Janeiro de 2026
UFC Jericoacoara.
Ceará

UFC assina ordem de serviço para obras da Estação Científica em Jericoacoara

As obras devem começar em fevereiro de 2026.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto em preto e branco do empresário Carolino Soares, um homem idoso branco de cabelos grisalhos.
Ceará

Morre radialista Carolino Soares, ex-dono da Paraíso FM de Sobral

O falecimento foi comunicado pelo Sindicato dos Radialistas da Região Norte do Ceará.

Redação
08 de Janeiro de 2026