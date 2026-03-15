Ônibus com 37 passageiros tomba a caminho de Canoa Quebrada em Beberibe

Um ônibus de turismo com 37 ocupantes tombou, na manhã deste domingo (15), na rodovia CE-040, na altura do km 78, no município de Beberibe, enquanto seguia de Fortaleza em direção à praia de Canoa Quebrada.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo tombou após apresentar uma falha mecânica. O ônibus saiu da pista e acabou tombando fora da via.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) foi acionado para a ocorrência, mas os ocupantes do veículo foram socorridos inicialmente por pessoas que passavam pelo local.

Segundo a PM, duas pessoas tiveram ferimentos leves. Ainda conforme a corporação, como o tombamento ocorreu fora da pista, não houve maiores impedimentos na circulação de veículos na rodovia.

Até o fim da tarde de domingo, a Polícia Militar seguia com o atendimento no local do acidente.