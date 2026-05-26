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Sorteio das oitavas da Copa do Brasil hoje: confira os possíveis adversários do Fortaleza

Ao todo, 16 times participam do torneio nacional

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:52)
Jogada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia, nesta terça-feira (26), os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. A cerimônia ocorre na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 11h (de Brasília).

O Fortaleza é o único representante cearense na fase. A equipe leonina pode encarar qualquer um dos outros 15 times classificados, já que não há mais restrições de escolha por potes.

Copa do Brasil
Legenda: 16 equipes ainda estão na disputa
Foto: Nelson Terme/CBF

Assim como na última fase, as oitavas também serão disputadas em confrontos de ida e volta. Caso o placar agregado das duas partidas termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

As datas previstas pela CBF para a realização das partidas são nas duas primeiras semanas de agosto, nos dias 2 e 9. Ainda nesta terça, a entidade também fará o sorteio dos mandos de campo.

Times das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026

  • Fortaleza
  • Internacional
  • Cruzeiro
  • Fluminense
  • Vasco
  • Juventude
  • Santos
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • Remo
  • Atlético-MG
  • Chapecoense
  • Grêmio
  • Athletico-PR
  • Corinthians
  • Vitória
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