Sorteio das oitavas da Copa do Brasil hoje: confira os possíveis adversários do Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia, nesta terça-feira (26), os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. A cerimônia ocorre na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 11h (de Brasília).

O Fortaleza é o único representante cearense na fase. A equipe leonina pode encarar qualquer um dos outros 15 times classificados, já que não há mais restrições de escolha por potes.

Legenda: 16 equipes ainda estão na disputa Foto: Nelson Terme/CBF

Assim como na última fase, as oitavas também serão disputadas em confrontos de ida e volta. Caso o placar agregado das duas partidas termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

As datas previstas pela CBF para a realização das partidas são nas duas primeiras semanas de agosto, nos dias 2 e 9. Ainda nesta terça, a entidade também fará o sorteio dos mandos de campo.

Times das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026