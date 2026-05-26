Sorteio das oitavas da Copa do Brasil hoje: confira os possíveis adversários do Fortaleza
Ao todo, 16 times participam do torneio nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia, nesta terça-feira (26), os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. A cerimônia ocorre na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 11h (de Brasília).
O Fortaleza é o único representante cearense na fase. A equipe leonina pode encarar qualquer um dos outros 15 times classificados, já que não há mais restrições de escolha por potes.
Assim como na última fase, as oitavas também serão disputadas em confrontos de ida e volta. Caso o placar agregado das duas partidas termine empatado, a decisão será nos pênaltis.
As datas previstas pela CBF para a realização das partidas são nas duas primeiras semanas de agosto, nos dias 2 e 9. Ainda nesta terça, a entidade também fará o sorteio dos mandos de campo.
Times das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026
- Fortaleza
- Internacional
- Cruzeiro
- Fluminense
- Vasco
- Juventude
- Santos
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- Atlético-MG
- Chapecoense
- Grêmio
- Athletico-PR
- Corinthians
- Vitória