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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 26 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 08:34)
Jogada
Legenda: Em busca da classificação, São Paulo recebe o Boston River
Foto: Divulgação/São Paulo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (26)

CAMPEONATO ESPANHOL FEMININO

  • 14h | Badalona (F) x Real Madrid (F) | DAZN
  • 16h | Atlético de Madrid (F) x Tenerife (F) | DAZN

CAMPEONATO FRANCÊS (PLAYOFF DE REBAIXAMENTO)

  • 15h45 | Saint-Etienne x Nice | CazéTV

COPA LIBERTADORES

  • 19h | Lanús x Mirassol | Paramount+
  • 19h | LDU x Always Ready | ESPN 3 e Disney+
  • 21h30 | Nacional-URU x Coquimbo Unido | Paramount+
  • 21h30 | Universitario x Deportes Tolima | Paramount+
  • 21h30 | Flamengo x Cusco | ESPN e Disney+
  • 21h30 | Estudiantes x Independiente Medellín | ESPN 4 e Disney+

COPA SUL-AMERICANA

  • 19h | Grêmio x Montevideo City Torque | ESPN 4 e Disney+
  • 19h | São Paulo x Boston River | ESPN e Disney+
  • 19h | Palestino x Deportivo Riestra | Disney+
  • 19h | Millonarios x O'Higgins | Paramount+
  • 21h30 | Santos x Deportivo Cuenca | SBT e Paramount+
  • 21h30 | San Lorenzo x Deportivo Recoleta | Paramount+
 
 
 
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