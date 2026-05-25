Richard avança na recuperação e deve voltar ao Ceará no próximo jogo

O goleiro Richard deve voltar a ser relacionado no próximo jogo do Ceará. O jogador está recuperado de uma lesão no ligamento acromioclavicular do ombro e já realiza trabalhos em campo há alguns dias, o que o aproxima de um retorno aos jogos.

Richard sofreu a lesão no dia 23 de abril, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Desde então, ele tem passado por tratamento conservador, que tinha previsão inicial de retorno em 45 dias. O goleiro deve retornar antes do previsto.

Legenda: Richard é um dos destaques do Ceará na temporada 2026 e ídolo da torcida Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O Diário do Nordeste apurou que se não houver nenhum imprevisto durante os treinos desta semana, Richard estará à disposição da comissão técnica para o jogo do próximo domingo (31), contra o Operário, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

A presença de Richard no time titular, porém, ainda não é certa, e vai depender da decisão da comissão técnica. Na ausência dele, o titular da posição tem sido Bruno Ferreira, que vem sendo criticado por torcedores por conta de falhas recentes.