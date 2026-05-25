O fisiculturista Gabriel Ganley, 22, teve morte súbita causada por cadiomipatia hipertrófica no coração. O atestado de óbito foi revelado nesta segunda-feira (25), quando o corpo do atleta será cremado em cerimônia fechada para a família.

A cardiomiopatia hipertrófica consiste em um conjunto de doenças cardíacas em que as paredes dos ventrículos — as duas câmaras inferiores do coração — se tornam espessas e rígidas. Os sintomas, geralmente, são desmaio, dor torácica, falta de ar e palpitações.

Doença pode ser agravada com o uso de anabolizantes

Segundo o g1, apesar de a doença ser, muitas vezes, hereditária e genética, ela pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. No entanto, não há confirmação se Gabriel estava utilizando esses hormônios. O caso ainda é investigado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

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O que aconteceu com Gabriel Ganley?

O corpo de Gabriel foi encontrado por um amigo no apartamento em que ele morava, na zona leste de São Paulo. Familiares estranharam a falta de contato do influenciador desde quinta-feira (21) e pediram que alguém fosse procurá-lo no sábado (23).

Depois de arrombar o apartamento, o amigo encontrou o fisiculturista na cozinha, caído de bruços, com o rosto avermelhado.

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Quem era Gabriel Ganley?

Gabriel nasceu no Rio de Janeiro e ficou famoso nas redes sociais ao compartilhar rotina de treino e alimentação. Ele chegou a ter 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

Ele ficou conhecido, inicialmente, por defender o fisiculturismo sem uso de anabolizantes. No ano passado, porém, revelou que começou a utilizar os hormônios.