Morre fisiculturista Kadu Santos, aos 31 anos, no RS
O atleta, 11 vezes campeão de fisiculturismo, foi sepultado na tarde desta terça-feira (21)
O fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, morreu aos 31 anos nesta segunda-feira (20) no Rio Grande do Sul. A família confirmou a morte do atleta por meio de publicação nas redes sociais. A causa do óbito não foi divulgada.
Kadu Santos foi consagrado 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest, uma das maiores competições da modalidade.
Em um post no Instagram, a mãe do bodybuilder, Iva Nollasco, lamentou a morte precoce do filho. "O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado", escreveu ela.
O corpo do atleta foi velado e sepultado na tarde desta terça-feira (21) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.
Veja também
Além de fisiculturista, Kadu era treinador e prestava consultoria online. Com mais de 12 mil seguidores no Instagram, ele costumava publicar vídeos mostrando a rotina de treinos, a preparação para as competições e também momentos de lazer com a companheira e familiares.