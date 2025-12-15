Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chá revelação com cachorros emociona a internet; veja vídeo

Influenciadora digital usou pets de estimação em chá revelação criativo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Vídeo do chá revelação viralizou no Instagram nesta segunda-feira (15).
Legenda: Vídeo do chá revelação viralizou no Instagram nesta segunda-feira (15).
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora digital Luna Chiappero e Luis Teodoro Almeida conquistaram as redes sociais ao compartilhar um chá revelação diferente e cheio de afeto. O casal contou com a ajuda dos cachorros da família para anunciar o sexo dos gêmeos que estão esperando em um vídeo que rapidamente se espalhou pela internet. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Relembre os participantes expulsos do BBB e os motivos

teaser image
Zoeira

5 filmes de Ano Novo para assistir com os amigos

Na publicação no Reels do Instagram, Luna escreveu: “Com amor, do nosso íntimo pra vocês, o chá revelação dos gêmeos". A cena mostra os pets Chico e Chiara participando do momento especial de forma simbólica.

No vídeo, Chico aparece primeiro, vestindo uma roupinha azul, indicando que um dos bebês será menino. Em seguida, Chiara surge com uma roupa rosa, revelando que o casal espera também uma menina, o que surpreendeu os futuros pais e emocionou familiares presentes.

A publicação soma mais de 478 mil curtidas e milhares de comentários. Internautas se mostraram tocados pela simplicidade e carinho da revelação. “Eu conheço esse casal? Não. Eu conheço a Kiki e o Chico? Também não. Eu chorei junto com a mãe? Lógico”, comentou uma seguidora.

Outra pessoa celebrou a novidade: “Que amor. Preparem-se para a melhor parte! Ter gêmeos é pura benção”.

 

Vídeo do chá revelação viralizou no Instagram nesta segunda-feira (15).
País

Chá revelação com cachorros emociona a internet; veja vídeo

Influenciadora digital usou pets de estimação em chá revelação criativo.

Redação
Há 37 minutos
Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo
País

Incêndio atinge loja de flores na Mooca, em São Paulo

Não houve feridos na ocorrência.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Menino Benício tinha 6 anos. Ele era magro e tinha o cabelo preto. Na foto, usa roupa de banho e está sorrindo.
País

Caso Benício: médica usava carimbo de pediatria sem ter especialidade

A defesa de Juliana Brasil alega que ela tinha experiência prática na área e que iria fazer a prova de título ainda este ano.

Redação
14 de Dezembro de 2025
menino Benício posando para foto com decoração natalina.
País

Caso Benício: habeas corpus concedido à médica investigada é revogado

Segundo a decisão, a desembargadora Carla Maria Santos dos Reis considerou que a Câmara Criminal era incompetente para julgar o pedido.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Padrinho Paulo Roberto fundou igreja do Santo Daime no Rio.
País

Líder de igreja do Santo Daime é denunciado por violação sexual mediante fraude

Padrinho Paulo Roberto foi acusado por pelo menos seis ex-seguidoras de sua igreja.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade
País

Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade

A futura biomédica mora com os "velhinhos fofinhos" como ela chama carinhosamente desde os dois anos

Gabriel Bezerra*
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra ambiente de chuva por dentro do carro no trânsito
País

Previsão do tempo para hoje tem calor intenso e temporais em regiões pelo Brasil

Neste sábado (13), a previsão é que São Paulo seja atingido por fortes temporais e ventos de até 100 km/h.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Tainara Souza Santos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro.
País

Motorista que arrastou mulher em São Paulo vira réu

Justiça aceita denúncia e mantém prisão de Douglas Alves da Silva.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de suspeito de arremessar mulher do 10º andar e a vítima.
País

Suspeito de arremessar cearense do 10º andar sequestrou sobrinho de Suplicy

Caso ocorreu outubro de 2003; ele foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto de certidões de nascimento.
País

Número de nascimentos no Brasil cai 5,8% em 2024, diz IBGE

Foram cerca de 198 mil nascimentos por mês.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Mulher sendo agredida por marido.
País

Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

O suspeito foi preso.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o ator norte-americano Jim Caviezel interpretando Bolsonaro no filme Dark Horse.
País

Sindicato faz vistoria em set de filme sobre Bolsonaro após denúncias

Equipe foi acionada após queixas sobre condições de trabalho.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Deputado Paulinho da Força discursa no Congresso.
País

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Projeto em votação pode antecipar progressão e mudar cálculo penal.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Lula.
País

Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagens do alerta do Inmet citando ciclone extratropical na região Sul do Brasil.
País

Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Segundo o instituto, chuvas intensas, ventos fortes e granizo podem ser registrados.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, um retrato do traficante Peixão; à direita, uma coleção de joias (colares, relógios, anéis) apreendidas com família do criminoso, presa ao tentar fugir do Brasil à Bolívia.
País

Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

Criminoso é apontado como chefe da facção TCP e um dos mais procurados do RJ.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Metanol.
País

Ministério da Saúde encerra gabinete de crise sobre intoxicações por metanol

Até o momento, 73 casos foram confirmados em todo o País.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de kimono preto de artes marciais, aberto na parte frontal, mostrando o torso musculoso e tatuagens no peito. Ele está em um ambiente esportivo, possivelmente um ginásio. À direita, outro homem aparece usando farda militar cinza, adornada com medalhas e insígnias. Ele está em posição ereta, com expressão séria, em um ambiente interno iluminado.
País

PM afasta tenente absolvido por matar lutador Leandro Lo

Atitudes do oficial teriam irritado corporação. Releembre o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Família de Benício em hospital de Manaus.
País

'Sucessão de erros', denuncia pai de Benício após prescrição errada de adrenalina

Em entrevista ao Fantástico, família descreveu o atendimento ao menino.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Juliette com microfone na mão em ato de protesto.
País

Juliette vai a protesto e se emociona ao falar de amiga cearense morta; veja vídeo

Artista era amiga da enfermeira cearense de 31 anos, morta em julho com 36 facadas pelo ex-companheiro.

Redação
07 de Dezembro de 2025