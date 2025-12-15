Chá revelação com cachorros emociona a internet; veja vídeo

A influenciadora digital Luna Chiappero e Luis Teodoro Almeida conquistaram as redes sociais ao compartilhar um chá revelação diferente e cheio de afeto. O casal contou com a ajuda dos cachorros da família para anunciar o sexo dos gêmeos que estão esperando em um vídeo que rapidamente se espalhou pela internet.

Na publicação no Reels do Instagram, Luna escreveu: “Com amor, do nosso íntimo pra vocês, o chá revelação dos gêmeos". A cena mostra os pets Chico e Chiara participando do momento especial de forma simbólica.

No vídeo, Chico aparece primeiro, vestindo uma roupinha azul, indicando que um dos bebês será menino. Em seguida, Chiara surge com uma roupa rosa, revelando que o casal espera também uma menina, o que surpreendeu os futuros pais e emocionou familiares presentes.

A publicação soma mais de 478 mil curtidas e milhares de comentários. Internautas se mostraram tocados pela simplicidade e carinho da revelação. “Eu conheço esse casal? Não. Eu conheço a Kiki e o Chico? Também não. Eu chorei junto com a mãe? Lógico”, comentou uma seguidora.

Outra pessoa celebrou a novidade: “Que amor. Preparem-se para a melhor parte! Ter gêmeos é pura benção”.