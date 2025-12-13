Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade

A futura biomédica mora com os "velhinhos fofinhos" como ela chama carinhosamente desde os dois anos

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
País

A felicidade de pagar o último boleto da faculdade e palavras que 'gritam' agradecimento. Sentimentos vividos pela estudante Aline Alda, de 21 anos, que homenageou os avós pelo esforço e o carinho que eles tiveram por criá-la e por pagar seus estudos. Aline resolveu eternizar a homenagem em um vídeo mostrando a reação deles ao descobrir que o último boleto estava pago.

A futura biomédica, que se forma neste mês de dezembro, não conteve as lágrimas ao falar de quem a criou. No vídeo, a estudante pede para que os avós não se preocupem, pois as lágrimas são de alegria. Orgulhosos da neta, eles não mediram as palavras. Seu Nathanael, avô de Aline, agradece a neta por escolhê-lo.

Veja também

teaser image
Ceará

Filha de vendedor de vassouras, jovem professora abre evento com Lula no Ceará

teaser image
Negócios

Nível de pobreza no Brasil é o menor desde 2012, diz IBGE

Nathanael Gonçalves não é avô 'de sangue' de Aline, o que deu mais sentido à frase “ainda bem que você me escolheu”. Ao ouvir isso, a jovem comenta que só sabia chorar. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela revela que ouvir que eles têm orgulho dela só comprova que está no caminho certo.

Na publicação do vídeo, Aline usa um versículo da Bíblia: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá”, referente ao livro de Êxodo. No caso de Aline, além de honrar pai e mãe, a jovem orgulha os avós que chama carinhosamente de “velhinhos fofinhos”.

Dos 2 aos 21

Na imagem a jovem está posando para a foto de formatura com seus avós.
Legenda: Aline foi criada pelos avós desde os 2 anos, quando seus pais se separaram.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Aline foi criada pelos avós desde os 2 anos, quando seus pais se separaram. Ainda criança, com 1 ano, morou com a mãe, mas por ter quatro irmãos a situação não era tão fácil para uma mãe solteira. Então, como anjos, os avós paternos pediram para criar Aline.

Por viver um momento difícil, a mãe da estudante não queria que a filha passasse pelas mesmas dificuldades que os irmãos. Por isso, preferiu que Aline fosse morar com a avó paterna, Rosa Maria. A jovem comenta ser muito agradecida pela atitude da mãe, pois foi graças aos avós que teve acesso a um convênio médico, educação de qualidade e outras oportunidades.

Hoje, criada e com o último boleto da faculdade pago, Aline conta que só busca uma coisa: “Glorificar a Deus com a nossa história e trazer orgulho para os dois.”

Estagiário sob supervisão da editora Geovana Rodrigues*

Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade
País

Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade

A futura biomédica mora com os "velhinhos fofinhos" como ela chama carinhosamente desde os dois anos

Gabriel Bezerra*
Há 35 minutos
Imagem mostra ambiente de chuva por dentro do carro no trânsito
País

Previsão do tempo para hoje tem calor intenso e temporais em regiões pelo Brasil

Neste sábado (13), a previsão é que São Paulo seja atingido por fortes temporais e ventos de até 100 km/h.

Redação
Há 44 minutos
Tainara Souza Santos foi atropelada e arrastada por mais de um quilômetro.
País

Motorista que arrastou mulher em São Paulo vira réu

Justiça aceita denúncia e mantém prisão de Douglas Alves da Silva.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de suspeito de arremessar mulher do 10º andar e a vítima.
País

Suspeito de arremessar cearense do 10º andar sequestrou sobrinho de Suplicy

Caso ocorreu outubro de 2003; ele foi condenado a seis anos e quatro meses de prisão.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto de certidões de nascimento.
País

Número de nascimentos no Brasil cai 5,8% em 2024, diz IBGE

Foram cerca de 198 mil nascimentos por mês.

Redação e Agência Brasil
10 de Dezembro de 2025
Mulher sendo agredida por marido.
País

Cearense foi agredida pelo marido antes de morrer ao cair do 10º andar

O suspeito foi preso.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Imagens que circularam nas redes sociais mostram o ator norte-americano Jim Caviezel interpretando Bolsonaro no filme Dark Horse.
País

Sindicato faz vistoria em set de filme sobre Bolsonaro após denúncias

Equipe foi acionada após queixas sobre condições de trabalho.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Deputado Paulinho da Força discursa no Congresso.
País

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro; entenda

Projeto em votação pode antecipar progressão e mudar cálculo penal.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Lula.
País

Lula avalia programa para financiar motos de entregadores

O vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros têm estudado a viabilidade.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagens do alerta do Inmet citando ciclone extratropical na região Sul do Brasil.
País

Ciclone extratropical deve afetar Sul do Brasil e gera alerta máximo do Inmet

Segundo o instituto, chuvas intensas, ventos fortes e granizo podem ser registrados.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, um retrato do traficante Peixão; à direita, uma coleção de joias (colares, relógios, anéis) apreendidas com família do criminoso, presa ao tentar fugir do Brasil à Bolívia.
País

Família do traficante Peixão é presa ao tentar fugir com joias para a Bolívia

Criminoso é apontado como chefe da facção TCP e um dos mais procurados do RJ.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Metanol.
País

Ministério da Saúde encerra gabinete de crise sobre intoxicações por metanol

Até o momento, 73 casos foram confirmados em todo o País.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de kimono preto de artes marciais, aberto na parte frontal, mostrando o torso musculoso e tatuagens no peito. Ele está em um ambiente esportivo, possivelmente um ginásio. À direita, outro homem aparece usando farda militar cinza, adornada com medalhas e insígnias. Ele está em posição ereta, com expressão séria, em um ambiente interno iluminado.
País

PM afasta tenente absolvido por matar lutador Leandro Lo

Atitudes do oficial teriam irritado corporação. Releembre o caso.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Família de Benício em hospital de Manaus.
País

'Sucessão de erros', denuncia pai de Benício após prescrição errada de adrenalina

Em entrevista ao Fantástico, família descreveu o atendimento ao menino.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Juliette com microfone na mão em ato de protesto.
País

Juliette vai a protesto e se emociona ao falar de amiga cearense morta; veja vídeo

Artista era amiga da enfermeira cearense de 31 anos, morta em julho com 36 facadas pelo ex-companheiro.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Tainara é mãe de duas crianças, que estão sob os cuidados do pai enquanto ela está hospitalizada.
País

Mãe de jovem atropelada em SP desabafa no 'Fantástico': 'ele foi para matar'

Família de Tainara denuncia brutalidade do ataque e cobra justiça.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Fachada frontal da Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo.
País

Criminosos roubam mais de 10 obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade

Entre as peças levadas estavam gravuras de Candido Portinari que ficariam expostas até este domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Foto que contém a fachada do 1º RGC, no Distrito Federal.
País

Soldado é preso suspeito de feminicídio de cabo de Exército no DF

Kelvin Barros da Silva confessou que matou Maria de Lourdes Freire Matos. Ele colocou fogo no local onde cometeu o crime.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Procissão com a imagem da santa.
País

Dia de Nossa Senhora da Conceição: saiba onde é feriado no dia 8 de dezembro

Amanhã é feriado em 12 capitais brasileiras.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Caso Benício: Criança feliz posando em estúdio temático de Natal, com fundo de casa decorada e figura de Papai Noel.
País

Caso Benício: Delegado diz que médica tentou ocultar erro em prontuário

Polícia investiga suposta adulteração após morte de criança em Manaus.

Redação
07 de Dezembro de 2025