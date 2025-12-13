Estudante faz homenagem para avós que a criaram após pagar o último boleto da faculdade

A felicidade de pagar o último boleto da faculdade e palavras que 'gritam' agradecimento. Sentimentos vividos pela estudante Aline Alda, de 21 anos, que homenageou os avós pelo esforço e o carinho que eles tiveram por criá-la e por pagar seus estudos. Aline resolveu eternizar a homenagem em um vídeo mostrando a reação deles ao descobrir que o último boleto estava pago.

A futura biomédica, que se forma neste mês de dezembro, não conteve as lágrimas ao falar de quem a criou. No vídeo, a estudante pede para que os avós não se preocupem, pois as lágrimas são de alegria. Orgulhosos da neta, eles não mediram as palavras. Seu Nathanael, avô de Aline, agradece a neta por escolhê-lo.

Nathanael Gonçalves não é avô 'de sangue' de Aline, o que deu mais sentido à frase “ainda bem que você me escolheu”. Ao ouvir isso, a jovem comenta que só sabia chorar. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela revela que ouvir que eles têm orgulho dela só comprova que está no caminho certo.

Na publicação do vídeo, Aline usa um versículo da Bíblia: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá”, referente ao livro de Êxodo. No caso de Aline, além de honrar pai e mãe, a jovem orgulha os avós que chama carinhosamente de “velhinhos fofinhos”.

Dos 2 aos 21

Legenda: Aline foi criada pelos avós desde os 2 anos, quando seus pais se separaram. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

Aline foi criada pelos avós desde os 2 anos, quando seus pais se separaram. Ainda criança, com 1 ano, morou com a mãe, mas por ter quatro irmãos a situação não era tão fácil para uma mãe solteira. Então, como anjos, os avós paternos pediram para criar Aline.

Por viver um momento difícil, a mãe da estudante não queria que a filha passasse pelas mesmas dificuldades que os irmãos. Por isso, preferiu que Aline fosse morar com a avó paterna, Rosa Maria. A jovem comenta ser muito agradecida pela atitude da mãe, pois foi graças aos avós que teve acesso a um convênio médico, educação de qualidade e outras oportunidades.

Hoje, criada e com o último boleto da faculdade pago, Aline conta que só busca uma coisa: “Glorificar a Deus com a nossa história e trazer orgulho para os dois.”

