Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Benício: Delegado diz que médica tentou ocultar erro em prontuário

Polícia investiga suposta adulteração após morte de criança em Manaus.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Caso Benício: Criança feliz posando em estúdio temático de Natal, com fundo de casa decorada e figura de Papai Noel.
Legenda: Benício, de apenas 6 anos, morreu após receber dose incorreta de adrenalina em hospital de Manaus.
Foto: Reprodução.

A investigação sobre a morte de Benício Xavier, de 6 anos, ganhou novos desdobramentos após o delegado Marcelo Martins afirmar que ao menos três testemunhas relataram que a médica Juliana Brasil Santos teria tentado alterar o prontuário para esconder o erro na prescrição de adrenalina.

Segundo ele, essas pessoas trabalhavam no hospital durante o atendimento e relataram a tentativa de manipulação dos dados. As informações são do g1.

Benício morreu na madrugada do último dia 23 de novembro, em Manaus. A médica já havia admitido o equívoco em um documento enviado à Polícia e em mensagens trocadas com o médico Enryko Queiroz, embora a defesa sustente que essa confissão ocorreu "no calor do momento".

A técnica de enfermagem Raiza Bentes Paiva, que aplicou a medicação, também responde ao inquérito em liberdade.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Julgamento do 'núcleo 2' da trama golpista começa terça-feira (9) no STF

teaser image
Negócios

Aposta do Ceará ganha mais de R$ 42 mil na Mega-Sena

Segundo o delegado, testemunhas afirmaram que Juliana buscou acessar a prescrição original para alterar ou suprimir informações. "Essa é uma afirmação de algumas testemunhas. Nós temos três testemunhas que indicaram, que apontaram essa situação", disse Martins ao comentar os depoimentos ao g1.

Ele também detalhou a suspeita de tentativa de apagar o erro no sistema hospitalar. "A médica teria tentado obter acesso à prescrição médica original para suprimi-la e editar os dados no sistema para que não aparecesse o fato dela ter prescrito errado a adrenalina pela via endovenosa e não pela via de nebulização", afirmou.

A Polícia do Amazonas analisa se houve dolo eventual, considerando a possibilidade de indiferença ao risco à vida da criança. "Estamos nos atentando a todos esses detalhes para poder verificar se teve dolo eventual ou se foi só um homicídio culposo", declarou o delegado.

Apesar dos relatos de tentativa de adulteração, um pedido de prisão não pode ser feito por causa de uma liminar concedida no habeas corpus da defesa da médica. "Se não fosse esse habeas corpus, isso seria uma causa forte de prisão. Como existe essa liminar, não pode ser formulado novo pedido", ressaltou Martins.

O que diz a defesa da médica

A defesa de Juliana argumenta que o erro pode ter sido provocado por falha no sistema automatizado usado para registrar prescrições, alegando que a via de administração teria sido modificada automaticamente. "Juliana não escreveu a prescrição manualmente. O próprio sistema pode entender que está incorreta e alterá-la automaticamente", disse o advogado Felipe Braga, também ao g1.

A família de Benício contesta essa versão e publicou carta afirmando que não houve instabilidade no software. "Está demonstrado que não houve qualquer falha de sistema", diz o documento.

O caso continua sendo investigado como homicídio doloso qualificado.

Caso Benício: Criança feliz posando em estúdio temático de Natal, com fundo de casa decorada e figura de Papai Noel.
País

Caso Benício: Delegado diz que médica tentou ocultar erro em prontuário

Polícia investiga suposta adulteração após morte de criança em Manaus.

Redação
Há 1 hora
Montagem fotográfica com uma mulher idosa sorrindo à esquerda e um jovem de óculos e jaqueta clara à direita.
País

Falso biomédico é preso após procedimento em SP; paciente de 78 anos morreu

A idosa teve uma parada cardiorrespiratória.

Redação
06 de Dezembro de 2025
viatura da prf em acidente no rio grande do sul.
País

Professora morre e alunos ficam feridos em acidente na volta de excursão no RS

Alunos e outros dois professores tiveram ferimentos graves.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Marielle Franco.
País

Dino marca para fevereiro julgamento do caso Marielle Franco

As sessões foram marcadas para os dias 24 e 25.

Redação e Agência Brasil
05 de Dezembro de 2025
Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem
País

Passageiros são retirados de avião após incêndio em esteira de bagagem

Segundo a Latam, ninguém ficou ferido no incidente.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Marielle Franco
País

Moraes pede a Dino data para julgar réus pelo assassinato de Marielle Franco

O julgamento deve ocorrer em 2026.

Redação e Agência Brasil
04 de Dezembro de 2025
Imagem dividida: à esquerda, uma tomografia 3D de um crânio humano com fraturas; à direita, um close do rosto de um homem barbudo e careca.
País

Motociclista sofre fraturas graves no crânio e sobrevive quase sem sequelas após colisão

Caso foi em Curitiba, no Paraná. Tomografia mostra que ossos da testa se quebraram em cerca de 30 pedaços.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra selfie da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como Barbie humana nas redes sociais.
País

Laudo diz que morte de 'Barbie humana' foi overdose e família discorda

Advogados que representam os pais da jovem acionaram o MPSP sobre o caso.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem de Catarina Kasten, morta em trilha em Florianópolis.
País

Suspeito de matar Catarina Kasten em trilha é denunciado

Caso aconteceu em Florianópolis, no dia 21 de novembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
foto de apreensão de carga milionária de cabelos humanos para ilustrar matéria de prisão de ex-vereador em Mato Grosso do Sul.
País

Ex-vereador é preso por transportar carga milionária de cabelo humano em MS

Homem pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberado.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Prints de conversas entre médicos sobre caso Benício, onde médica deu prescrição errada de adrenalina para a criança que veio a morrer em seguida.
País

Caso Benício: Médica admitiu prescrição errada e não sabia como pedir leito de UTI

Juliana Brasil Santos pediu ajuda ao médico Enryko Garcia Carvalho Queiroz quando percebeu que errou a prescrição da medicação de Benício Xavier.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Homem branco careca e de barba cavanhaque branca, com terno preto e segurando microfone, enquanto levanta a mão em punho no ar. Ao fundo, cadeiras pretas e pessoas sentadas em uma audiência.
País

Pastor mineiro ameaça pessoas em situação de rua

As falas foram proferidas durante uma sessão na Câmara dos Vereadores de Divinópolis (MG).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Renê Júnior em vídeo durante depoimento à polícia, com cabelos grisalhos e camisa laranja.
País

Assassino confesso de gari em BH nega tiro, mas admite 'incidente'

Renê Nogueira Júnior concedeu primeira entrevista sobre o caso após prisão.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fogos de artifício envolvidos em incidente no Rio Grande do Sul.
País

Público é atingido por fogos de artifício em festa de Natal no RS

Falha fez com que artefatos fossem para os lados, atingido as pessoas.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos: um retrato de um homem sorridente em um fundo claro, e uma cena noturna onde um homem com as mãos no rosto é detido pela Polícia.
País

Homem que atropelou e arrastou corpo de mulher é preso em SP

A mulher, Taynara Souza Santos, teve as duas pernas amputadas e está gravemente ferida no hospital.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Colagem mostra a sequência dos acontecimentos, com o homem escalando a grade, descendo pela árvore e depois já morto com a imagem borrada.
País

Em João Pessoa, homem invade jaula com leoa e é morto pelo animal

Zoológico estava aberto e recebia visitantes no momento do ataque.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Foto que contém o médico Gabriel Almeida.
País

Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

Polícia Federal revelou detalhes da investigação, com foco em médico influenciador.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto que contém viaturas e policiais do Departamento Federal de Investigaciones (DFI), nova estrutura da PFA.
País

'Rainha Branca' é presa na Argentina suspeita de ser líder do PCC na fronteira com o Brasil

Mulher era uma das controladoras do tráfico de drogas na fronteira entre os dois países.

Redação
30 de Novembro de 2025
Colagem mostrando a sequência dos aconteimentos.
País

PM atira e mata homem que deu soco na cabeça de policial na Zona Leste de SP

Secretaria de Segurança afirma que agentes foram recebidos com agressividade.

Redação
30 de Novembro de 2025
Momento em que o Papai Noel é preso.
País

Papai Noel é preso em shopping por estupro de vulnerável em SC

Indiciado de 67 anos foi detido enquanto trabalhava no local, em Lages.

Redação
30 de Novembro de 2025