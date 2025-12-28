Troca de corpos em velório é descoberta após família abrir caixão de parente em SC
Caso ocorreu na cidade de Capinzal, no Oeste de Santa Catarina.
Uma família da cidade de Capinzal, localizada no Oeste de Santa Catarina, acionou a Polícia Militar da região na última terça-feira (23) após suspeitar que um corpo recebido para sepultamento não era de um parente.
Segundo informações da PM, publicadas pelo portal g1 de Santa Catarina, o irmão da vítima contou que a família não conseguiu reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal (IML) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A informação é de que o reconhecimento não havia sido autorizado.
Por conta disso, o homem decidiu abrir o caixão lacrado no cemitério, com o objetivo de confirmar a identidade. Entretanto, acabou acionando a polícia justamente por não reconhecer o corpo.
O caixão havia sido levado para Capinzal cerca de duas horas após ter sido levado por um agente funerário a um velório em Caxias do Sul, onde estiveram presentes filhos e a esposa do falecido.
A Polícia Civil, também acionada para a ocorrência, solicitou a presença da Polícia Científica no local. O corpo correto foi enviado aos familiares na quinta-feira (25) sob escolta de policiais militares.
Ainda conforme informações do portal g1, o corpo levado por engano para Santa Catarina retornou para Caxias do Sul.