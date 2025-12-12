Já tem técnico? Veja como estão os 20 clubes da Série B para 2026

O Sport, rebaixado da Série A na lanterna com apenas 17 pontos, aguarda as eleições no clube para anunciar um técnico, com favoritismo para Léo Condé.Com o fim dos Campeonatos Brasileiros, o mercado da bola esquenta, com os clubes iniciando o planejamento para a temporada 2026. E como estão os 20 clubes da Série B se tratando de técnicos?

No momento, apenas 2 clubes não têm treinador para 2026: Ceara e Sport.

O Vovô não acertou a permanência de Léo Condé, e busca um novo técnico, com Mozart como favorito.

Os demais 18 clubes, já possuem treinadores, entre eles o Fortaleza, que anunciou na última quinta-feira (11), o técnico Thiago Carpini.

Doze clubes mantiveram seus treinadores de 2025 para o início de temporada 2025, evidenciando uma continuidade. Outros cinco mudaram de treinador.

Veja a situação de cada clube:

Ceará: Ainda sem técnico

Após o traumatico rebaixamento da Série A na última rodada, o Vovô não acertou a permanência de Léo Condé e busca um novo técnico, com Mozart como favorito

Fortaleza: Thiago Carpini (recém contratado)

Após o rebaixamento da Série A, o Fortaleza esperava uma definição de Martín Palermo, que informou na quinta-feira (11) que não ficaria. Minutos depois, o Fortaleza anunciou Thiago Carpini, que treinou o Juventude.



Juventude: Maurício Barbieri (recém contratado)

Rebaixado na Série A, o Juventude perdeu Carpini para o Fortaleza e acertou com Maurício Barbieri. O novo técnico do Papo foi demitido do Athletico/PR no decorrer da Série B.

Sport: Ainda sem técnico

O Sport, rebaixado da Série A na lanterna com apenas 17 pontos, aguarda as eleições no clube para anunciar um técnico, com favoritismo para Léo Condé.

Criciúma: Eduardo Baptista (mantido de 2025)

O Tigre foi 5º colocado na Série B 2025 perdendo a vaga na última rodada e manteve o técnico Eduardo Baptista.

Goiás: Daniel Paulista (recém contratado)

O Esmeraldino foi 6º na Série B, perdendo o acesso na última rodada e não permaneceu com Fábio Carille, contratando Daniel Paulista, que deixou o Sport antes da reta final da Série A.

Novorizontino: Enderson Moreira (mantido de 2025)

O time do interior paulista ficou em 7º na Série B e manteve Enderson Moreira, ex-Ceará e Fortaleza, para a temporada 2026.

CRB: Eduardo Barroca (mantido de 2025)

O time regatiano foi o 8º da Série B com uma campanha de recuperação na reta final com Eduardo Barroca, o mantendo para 2026.

Avaí: Cauan de Almeida (recém contratado)

O Leão da Ressacada perdeu Jair Ventura na reta final da Série B para o Vitória e contratou o ex-auxiliar de Lisca para treinador em 2026.

Cuiabá: Eduardo Barros (mantido de 2025)

Décimo colocado na Série B de 2025, manteve o técnico Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz como treinador para o ano que vem.

Atlético/GO: Rafael Lacerda (mantido de 2025)



Operário-PR: Alex de Sousa (mantido de 2025)

Vila Nova-GO: Umberto Louzer (mantido de 2025)

América/MG: Alberto Valentim (mantido de 2025)

Athletic/MG: Rui Duarte (mantido de 2025)

Botafogo/SP: Cláudio Tencati (recém contratado)

Londrina: Roger Silva (mantido de 2025)

Ponte Preta: Marcelo Fernandes (mantido de 2025)

Náutico: Hélio dos Anjos (mantido de 2025)