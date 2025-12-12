Já tem técnico? Veja como estão os 20 clubes da Série B para 2026
Vovô e Leão jogarão a Série B do Brasileiro após queda da Série A
O Sport, rebaixado da Série A na lanterna com apenas 17 pontos, aguarda as eleições no clube para anunciar um técnico, com favoritismo para Léo Condé.Com o fim dos Campeonatos Brasileiros, o mercado da bola esquenta, com os clubes iniciando o planejamento para a temporada 2026. E como estão os 20 clubes da Série B se tratando de técnicos?
No momento, apenas 2 clubes não têm treinador para 2026: Ceara e Sport.
O Vovô não acertou a permanência de Léo Condé, e busca um novo técnico, com Mozart como favorito.
Os demais 18 clubes, já possuem treinadores, entre eles o Fortaleza, que anunciou na última quinta-feira (11), o técnico Thiago Carpini.
Doze clubes mantiveram seus treinadores de 2025 para o início de temporada 2025, evidenciando uma continuidade. Outros cinco mudaram de treinador.
Veja a situação de cada clube:
Ceará: Ainda sem técnico
Após o traumatico rebaixamento da Série A na última rodada, o Vovô não acertou a permanência de Léo Condé e busca um novo técnico, com Mozart como favorito
Fortaleza: Thiago Carpini (recém contratado)
Após o rebaixamento da Série A, o Fortaleza esperava uma definição de Martín Palermo, que informou na quinta-feira (11) que não ficaria. Minutos depois, o Fortaleza anunciou Thiago Carpini, que treinou o Juventude.
Juventude: Maurício Barbieri (recém contratado)
Rebaixado na Série A, o Juventude perdeu Carpini para o Fortaleza e acertou com Maurício Barbieri. O novo técnico do Papo foi demitido do Athletico/PR no decorrer da Série B.
Sport: Ainda sem técnico
Criciúma: Eduardo Baptista (mantido de 2025)
O Tigre foi 5º colocado na Série B 2025 perdendo a vaga na última rodada e manteve o técnico Eduardo Baptista.
Goiás: Daniel Paulista (recém contratado)
O Esmeraldino foi 6º na Série B, perdendo o acesso na última rodada e não permaneceu com Fábio Carille, contratando Daniel Paulista, que deixou o Sport antes da reta final da Série A.
Novorizontino: Enderson Moreira (mantido de 2025)
O time do interior paulista ficou em 7º na Série B e manteve Enderson Moreira, ex-Ceará e Fortaleza, para a temporada 2026.
CRB: Eduardo Barroca (mantido de 2025)
O time regatiano foi o 8º da Série B com uma campanha de recuperação na reta final com Eduardo Barroca, o mantendo para 2026.
Avaí: Cauan de Almeida (recém contratado)
O Leão da Ressacada perdeu Jair Ventura na reta final da Série B para o Vitória e contratou o ex-auxiliar de Lisca para treinador em 2026.
Cuiabá: Eduardo Barros (mantido de 2025)
Décimo colocado na Série B de 2025, manteve o técnico Eduardo Barros, ex-auxiliar de Fernando Diniz como treinador para o ano que vem.
Atlético/GO: Rafael Lacerda (mantido de 2025)
Operário-PR: Alex de Sousa (mantido de 2025)
Vila Nova-GO: Umberto Louzer (mantido de 2025)
América/MG: Alberto Valentim (mantido de 2025)
Athletic/MG: Rui Duarte (mantido de 2025)
Botafogo/SP: Cláudio Tencati (recém contratado)
Londrina: Roger Silva (mantido de 2025)
Ponte Preta: Marcelo Fernandes (mantido de 2025)
Náutico: Hélio dos Anjos (mantido de 2025)