Juliette vai a protesto e se emociona ao falar de amiga cearense morta; veja vídeo

A ex-BBB e cantora Juliette levou seu testemunho e voz ao Ato Mulheres Vivas, realizado neste domingo (7) em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). A manifestação, que se alinha a uma mobilização nacional e ocorreu também em Fortaleza, teve como foco central a denúncia do machismo, da misoginia e da violência de gênero.

Com a voz embargada pela emoção, a cantora explicou que sua presença era motivada por uma perda pessoal brutal. "Eu tô aqui hoje pela minha amiga Clarissa (Costa Gomes) que foi assassinada com 36 facadas," revelou a artista à multidão.

Juliette contou que, após o assassinato da amiga, de 31 anos, ocorrido em julho no bairro Jardim Cearense, assumiu um compromisso de usar sua visibilidade em prol da causa. Ela prometeu que usaria "toda a minha força, toda a minha voz, tudo o que me foi dado de lugar para que nós mulheres não sejamos mortas."

A artista assegurou que seu engajamento é vitalício, afirmando que fará o que estiver ao seu alcance "até o último dia da minha vida."

Aos participantes, destacou a importância da continuidade do ativismo. Ela incentivou a persistência, enfatizando o poder da coletividade: "O nosso maior poder é isso. A nossa voz ecoa e elas vivem em nós."

Concluindo seu discurso, a ex-BBB classificou o ato como um ponto de partida.