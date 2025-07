Mulher é morta a facadas em Fortaleza; ex-namorado é suspeito do crime

Mais um caso de feminicídio foi registrado em Fortaleza, dessa vez no bairro Jardim Cearense, nesta quarta-feira (9). A vítima, ainda não identificada, teria sido morta a golpes de faca. O suspeito do crime é o ex-namorado.

A reportagem apurou que o homem não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ocorrência segue em andamento.

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local coletando indícios para a investigação policial.

Durante as buscas, a SSPDS informa que uma pessoa foi levada para a Delegacia. No entanto, não disse se essa pessoa é o ex-namorado da vítima.

Leia a nota da Secretaria de Segurança

