Criminosos armados atiram contra homens e criança em residencial na periferia de Fortaleza

Uma tentativa de chacina foi registrada no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, no fim da tarde desta quarta-feira (9). A reportagem apurou que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, entre elas está uma criança de três anos.

De acordo com informações de moradores, dos quatro feridos, dois adultos morreram no local. Ainda não há identificações das vítimas.

Outro homem e a criança foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O homem morreu na UPA e a criança foi transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

Testemunhas afirmaram que um grupo de homens armados, a bordo de um veículo Ford Ka branco, chegou ao local e efetuou diversos disparos. Conforme o relato dos moradores, um suspeito do ataque foi preso por policiais militares.

Até a publicação desta matéria não havia informações sobre o que motivou o crime e quantas pessoas participaram da ação. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não teve retorno.

[Atualização 9/7/2025 - 19h55]

A SSPDS informou, por nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de três mortes. A Pasta disse ainda que "duas vítimas, do sexo masculino, ainda não identificadas formalmente, foram mortas por disparos de arma de fogo em via pública. Um terceiro homem alvejado na ocasião foi a óbito numa unidade de saúde. Já uma criança, ainda não identificada formalmente, também lesionada por disparos de arma de fogo, foi socorrida para uma unidade hospitalar".

Conforme ainda a Secretaria da Segurança, "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais. As investigações estão a cargo da 3ª Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências visando elucidar o caso, bem como identificar a autoria do crime".

Legenda: Muro de uma escola pichado no bairro Foto: Theyse Viana

OUTRO ATAQUE

Nesta semana, outra tentativa de chacina já tinha sido registrada no Ceará. No último domingo (6), um ataque na cidade de Boa Viagem, no Interior do Estado, deixou duas pessoas mortas.

Conforme as informações policiais, as vítimas, dois homens, de 30 e 31 anos, foram a óbito após serem lesionados por disparos de arma de fogo. Outras pessoas lesionadas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde."

Em nota, a SSPDS disse que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local e levantaram as primeiras informações sobre o crime.