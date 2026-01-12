Diário do Nordeste
Viatura da PMCE pega fogo após pane elétrica em Eusébio; veja vídeo

Policiais perceberam o princípio do incêndio e saíram do veículo a tempo, sem ferimentos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) pegou fogo em Eusébio, na Grande Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (12), e teve perda total. Conforme a corporação, a possível causa do incidente foi uma pane elétrica. A ocorrência se deu no KM 17 da CE-010, próximo a um shopping.

O veículo pertencia ao efetivo do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), e os policiais que estavam dentro perceberam o início das chamas e saíram a tempo. Eles não tiveram ferimentos

Segundo a PMCE, "o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e controlou o incêndio, mas a viatura teve perda total". 

Trânsito controlado 

Devido às chamas, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionado e auxiliou no controle do trânsito. 

"A ocorrência foi comunicada às autoridades competentes", finalizou a corporação. 

